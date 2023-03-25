二膽兵可順利返台？　他曝「3等級分類」：被歸類為偷渡客就會送回來

▲二膽島26歲伙房兵穿著救生衣游到中國。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

陸軍金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎9日「離營」失聯，據傳人目前被安置在中國廈門，金門地檢署依法發布通緝，並將透過法務部向中方提出遣返請求。陸委會主委邱太三24日接受媒體人黃光芹專訪時表示，對岸過去也有人偷渡來台，調查後若沒政治目的就當作偷渡客送回去，而陸方處理方式分為三類別，若被歸類為偷渡客就會送回來。

邱太三表示，要關注台灣年輕世代在服役時，會不會因為某些因素導致心理抗壓性出問題。

邱太三指出，目前對岸已做相關調查，先前對岸也有一些人偷渡來台，例如去年7、8月就有一個偷渡到金門、一個到台中，後來經過調查發現，偷渡到台中那位使用軍規的橡皮艇，而經過細部了解後，如果沒其他政治性目的，就會當作偷渡客送回去。

至於對岸會如何對待二膽上兵？邱太三表示，陸方會因為不同類別而有不同處理方式，其中分為三種，第一，當作偷渡客；第二，可能具有國安威脅；第三，具有軍事背景，目前都不斷在做進一步了解。

而兩岸雙方有無掌握訊息管道？邱太三說，兩岸之間都會有一些熱心人士提供管道，而民意代表通常不會是主要，同時要考量到接觸對象公信力如何，會當作參考，陸委會有自己的管道去了解。

針對二膽上兵是否會送回來？邱太三指出，如果被歸類是偷渡客，那就會被送回來，要在調查確認之後給對方資訊，再由對方評估背景、性質等等，最後才會再來通知我們。

邱太三說，二膽上兵的層級不高，會被認定為軍事背景的機率不高，且二膽島就是那麼大，上面有駐多少兵相信對岸也知道。