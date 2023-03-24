邱太三：馬英九盼「馬習二會」　這次會見到「不期而遇的人」

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸委會主委邱太三24日接受媒體人黃光芹專訪，對於前總統馬英九訪中，邱太三指出，好幾年前就知道馬英九想要再辦「馬習二會」，此次出訪時間點安排、能見到誰，都不是由馬來主導，是由老共決定，馬去南京、武漢等地如果都是見到省委書記，對馬前總統來說是有點層級不對等，「相信會見到不期而遇的人。」

邱太三指出，過去因為疫情影響三年，大陸對台交流有所停頓，加上兩岸未來要健康永續發展，都還需要溝通與協調，而我國是自由民主國家，不能限制人民去任何國家與地區。

邱太三說，馬英九過去就有相關想法，此次出訪應該過年前就有計畫，而對岸也有所評估相關選舉與各政黨生態變化等，雖然馬是以祭祖之名出訪，以過去的民族情感思維是可以理解，但時間點上碰到總統大選前一年，國民黨未來會與中國大陸互動上到底要採取何種立場，大家都相當關注，不過陸委會通常是不會介入他黨事務。

邱太三指出，站在陸委會立場，交流前提是要符合法令規定，總統府對於馬英九祭祖規劃也是表達尊重，在程序上馬英九要先向總統府遞件，總統府再詢問陸委會，基本上跟總統府是同時接獲相關消息，在祭祖部分會基於人道問題給予尊重，但帶領青年學生去，就與陸委會業務相關。

而馬英九訪陸適逢蔡英文訪美，是否有政治意味？邱太三認為，以個人理解來看，不認為馬英九是想跟蔡英文較勁，因為根據訊息研判，時間點以及由誰接見應該是由老共決定。

邱太三提到，在好幾年前就知道馬英九想要再辦「馬習二會」，但剛好碰上疫情與其他因素導致無法成行，而按照國家機密保護法，以及兩岸條例規定，在管制期間不是指不能去，而是要有許多過程，現在是只需要申報，所以馬總統才想要在疫情過去後出訪，但時間點安排、能見到誰，都不是由馬來主導。

而馬英九出訪以「馬先生」稱號出訪，是否會有降格疑慮？邱太三認為，馬總統有求於對岸，因為是馬想去，可能馬有自己的期待，與想達到的成就與地位，而相信藍營人士也知道馬是中華民國前總統，這點很難規避。

至於馬英九將會見到對岸何種層級官員？邱太三表示，馬前總統團隊，應該不會只跟國台辦主任宋濤見面，因為宋濤層級太低，畢竟在共產黨裡面不是中央政治局委員，如果馬只見到宋濤，將使原本期待的效應變得非常低。

邱太三指出，馬去南京、武漢等地如果都是見到省委書記，對馬前總統來說是有點「層級不對等」，應該要有國務院總理、副總理層級人士，而細節部分有在了解當中，應該會見到層級更高一點的人。

邱太三研判，「相信馬出訪會見到不期而遇的人，至於層級在哪大家都在關注，而最近注意中國國家主席習近平這幾天行程在哪裡，看是否會排除，還有中國政協主席王滬寧等人，大家都持續在關注中。」

而是否出現馬習二會？邱太三指出，會持續關注習近平行程，但目前為止還沒有相關情資，馬辦所謂的「客隨主便」，主會怎麼出招還不知道。