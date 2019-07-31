WBSC世界盃少棒錦標賽休兵日　各國小將開心趴趴走玩台南

▲台南市政府利用31日休兵日，安排WBSC 世界盃少棒錦標賽大會貴賓及各國選手，進行台南城市文化參訪行程，體驗台南歷史文化風華與熱情。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019第五屆WBSC 世界盃少棒錦標賽，自7月26日在台南亞太國際棒球訓練中心及善化、歸仁棒球場熱鬧開打，至7月30日已連續征戰5日，台南市政府利用31日休兵日，安排大會貴賓及各國選手體驗台南豐富歷史風華，感受台南熱情與城市人文樣貌。

市府邀請日本、古巴、捷克、斐濟、南非、美國、澳洲、墨西哥、委內瑞拉、義大利等國家參賽隊伍，還有中華、捷克、印尼等壘球賽參賽隊伍，進行台南城市文化參訪行程。

31日的參訪行程，賽事大會特別安排由台南在地的西門實小、協進、歸南、永華、崇學、文元、開元、善化、德南、安慶、安平、億載、德南、德高等14所國小學生，分別接待遠道而來的各國小將們，促進台南與各國選手之間的友誼交流。

行程共安排14條路線，包括參觀安平古堡、安平樹屋、延平老街、億載金城、德陽艦園區、國立台灣歷史博物館、林百貨、孔廟、美術館、巨人少棒文物紀念館、赤嵌樓文化園區、十鼓仁糖文創園區、奇美食品幸福觀光工廠、虹泰水凝膠觀光工廠、立康中草藥產業文化館、虹泰水凝膠觀光工廠等眾多景點，讓各國選手進一步認識台南、愛上台南。

其中南非隊小將特別前往台南市美術館、林百貨、孔廟參觀，與接待學校的小朋友親密互動，直呼下次有機會還要再來。而日本隊選手在協進國小安排下參觀校內巨人少棒文物紀念館，認識台南「棒球王國」揚威國際的大小故事，並且品嚐到滿心期待的台南芒果好滋味，小選手露出滿足的笑容，超可愛。

捷克隊早上跟著永華國小體驗吹口琴，下午前往安平古堡及朱玖瑩紀念館拿毛筆學書法。初登U12比賽的斐濟隊則造訪安平古堡、安平樹屋、德記洋行、安平老街及德陽艦園區等，認識安平歷史、海港風情及老街聚落景點，對於安平琳瑯滿目的店家與美食小吃留下深刻印象。而紅色閃電古巴隊則是要求前往量販店進行採購，看來台灣好物也是各球隊此行非看非買不可的亮點。此外，各隊也在各校安排下品嘗了台菜、海鮮、窯烤披薩、牛排或火鍋等料理，體驗了台南多元的美食文化，紛紛給台南美食無數的讚。

觀光旅遊局表示，2019第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽從8月1日起至8月3日將舉行循環複賽，中華隊在預賽順利晉級，接下來要跟韓國、墨西哥及委內瑞拉進行循環賽，歡迎全國朋友一起到台南為中華隊加油打氣，還可循著各隊小選手的觀光名單來看球賽玩遍台南。

更多暑假期間台南旅遊景點及賽事相關資訊，請上台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)及2019第五屆WBSC 世界盃少棒錦標賽官網(https://event.get-win.com.tw/u12/)查詢。