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U-12世界盃壘球錦標賽落幕　中華隊是大贏家

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▲2019第1屆U-12世界盃壘球錦標賽，在歸仁棒球場閉幕，中華隊、秘魯隊、捷克隊獲得冠軍、亞軍及季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019第1屆U-12世界盃壘球錦標賽，在歸仁棒球場閉幕，中華隊、秘魯隊、捷克隊獲得冠軍、亞軍及季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019第1屆U-12世界盃壘球錦標賽，7月26日至30日在歸仁棒球場辦理完竣，今年是世界棒壘球總會（WBSC）辦理的首屆U-12壘球賽事，共有4個國家參賽，包含台灣、秘魯、印尼及捷克，歷經5天激烈的賽事，各項賽事如期圓滿完成，分別由中華隊、秘魯隊、捷克隊獲得冠軍、亞軍及季軍。

▲2019第1屆U-12世界盃壘球錦標賽，在歸仁棒球場閉幕，中華隊、秘魯隊、捷克隊獲得冠軍、亞軍及季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府非常榮幸能獲得世界棒壘球總會的肯定，與中華民國棒球協會共同合作辦理自2015年至2027年等共連續7屆的U-12世界盃棒球錦標賽，更在今年首次加入壘球的賽事，這是原國際棒球總會（IBAF）和國際壘球總會（ISF）於2013年合併後，首次在U-12國際賽的層級將棒壘球做整合，希望能呼應總會整併當時讓棒球和壘球項目重返2020年奧運的目標。

少壘的冠亞軍戰在7月30日下午由中華隊對上秘魯隊，本屆賽事中華隊實力堅強，於預賽時係以6戰全勝之姿進入決賽，決賽時秘魯隊在2局上半先取下1分取得優勢，中華隊頂下壓力、穩住陣腳，在3局下半一口氣搶下3分，在最後一局秘魯再發動攻勢反追1分，中華隊最終以平穩的守備節奏不負眾望以3:2勝秘魯隊，以1分之差順利奪下少壘金盃。賽後的閉幕典禮上，由台南市王時思副市長及世界棒壘球總會秘書長劉明珠分別頒發冠軍獎牌及獎盃。

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▲2019第1屆U-12世界盃壘球錦標賽，在歸仁棒球場閉幕，中華隊、秘魯隊、捷克隊獲得冠軍、亞軍及季軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本屆賽事延續傳統特色，由台南市政府安排親善接待學校，在各隊來台南的那一刻開始，除了在每一場比賽到現場為選手加油外，並安排文化交流參訪行程，體驗臺南的文化、城市特色和熱情，此一特色受到世界棒壘球總會秘書長劉明珠肯定市府在球場、接待及選手交流上所做的努力，表示台南市是很有遠見的城市，同時他也恭喜中華隊創下歷史，更感謝台南市民熱情的參與，成為此次賽事最好的宣傳大使，同時也提到這是首屆辦理男女混合壘球賽事，未來世界棒壘球總會也會致力將這項賽事發展的更蓬勃。

另外，王時思副市長特別恭喜中華隊以全勝之姿奪下金盃，並勉勵各國小球員享受賽事，也希望這次比賽能夠深深烙印在每位孩子心中，並記得臺南這座城市，期待各球隊及各地球迷朋友們都能享受這場棒球嘉年華，並相約兩年後再於台南相見！

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關鍵字：U-12,世界盃,壘球錦標賽,落幕,中華隊,贏家

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