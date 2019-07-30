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「世界盃少棒錦標賽」開戰！全球人壽助中華隊小將圓夢　邀皮卡丘炒熱台南

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▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019年第五屆U12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者楊絡懸／台南報導

每兩年舉辦一次，2019年第五屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽於7月26日至8月4日在台南市登場，全球各大洲12支最強的國家少棒代表隊陸續揭開賽事。長期支持台灣基層國球發展的全球人壽今年也持續贊助，還特別邀請風靡全球大小朋友的寶可夢（Pokémon）皮卡丘擔任宣傳大使，球迷和寶友齊聚一堂炒熱南台灣。

世界盃少棒錦標賽是全球最具競技實力的12歲以下級棒球賽事，至今已辦理5屆，27日晚間中華隊與南非隊比賽場上舉辦棒球主題日活動，由全球人壽副董事長林文惠擔任開球嘉賓，熱情邀請全球人壽同仁與保戶及全場球迷，一同為中華隊少棒小將加油打氣。最後，中華隊小將不負眾望，前4局就連16支安打包含團隊首轟全壘打，以19比0大勝南非隊，奪下2連勝。

▲2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰，來自世界各地以及地主台灣等12支棒球隊及4支壘球隊，將競逐少棒最高榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全球人壽副董事長林文惠擔任球賽開球嘉賓，開出勝利好球。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽副董事長林文惠擔任球賽開球嘉賓，開出勝利好球。（圖／全球人壽提供）

來自世界12支國家代表隊前來台南市較勁，包括美國、日本、韓國、古巴、墨西哥、委內瑞拉、義大利、捷克、南非、澳洲、斐濟及中華隊，齊聚全世界最強11至12歲棒球運動員一同角逐金盃，全新打造的「亞太國際棒球訓練中心」也在這次賽事首次啟用。

全球人壽表示，秉持著對台灣棒球的「愛與責任」，全球人壽自2009年起積極贊助各大賽事、幫助基層棒球訓練，同時為基層棒球運動紮根，協助台灣棒球運動正面發展，也期望藉由各項賽事的贊助與支持，帶動棒球風氣並鼓勵國人認識且支持台灣國球，持續以「全心愛棒球」的精神，善盡企業公民的責任，展現「因為愛，責任在」的品牌精神。

此外，全球人壽也從2016年起執行偏鄉學子「我的棒球夢」圓夢計畫，提供偏鄉學校棒球隊所需球衣和球具，並邀請國家級教練團透過棒球營訓練學子，提升台灣的棒球隊實力。除了持續贊助馬祖高中棒球隊球具，今年也預計於8月中旬至金門舉辦棒球營活動，提供全方位訓練課程，邀請馬祖高中棒球隊及金門當地喜愛棒球的學生參與，擴大公益範圍，成為小將們夢想與希望的開始。

▲全球人壽結合贊助U12賽事舉辦「黛上賓VIP保戶活動」，熱情邀請同仁與保戶及全場球迷，一同為中華隊少棒小將加油打氣。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽結合贊助U12賽事舉辦「黛上賓VIP保戶活動」，熱情邀請同仁與保戶及全場球迷，一同為中華隊少棒小將加油打氣。（圖／全球人壽提供）

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