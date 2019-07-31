想念空軍兒…老媽請陌生孩子吃早餐　留超暖紙條網友看到噴淚

記者黃翊婷／綜合報導

美國地方媽媽戈福思（Heidi Goforth）日前開車前往田納西州某間麥當勞幫兒子買早餐，沒想到前一名女客人好心幫忙買單，並在收據上寫下，「我沒辦法幫我兒子買早餐，所以我幫妳的孩子買了」，讓她覺得很驚喜也很感動。

根據美國《福斯新聞》報導，戈福思28日在臉書社團貼出一張收據，她提到，這位好心人的兒子正在空軍服役，因為對方沒辦法幫兒子買早餐，臨時起意幫她付了餐費，還祝福她與孩子能有幸福一天，看到的當下真的很感動，「希望這位母親很快就能與兒子見面，我很想告訴她的孩子，他有一名非常愛他的媽媽！願上帝保佑你們！」

▲戈福思在臉書分享這個溫馨的生活小插曲。（圖／翻攝自Facebook／‎Heidi Goforth‎）

這篇文章PO出後，很快掀起當地網友熱烈討論，大家紛紛留言稱讚女客人的貼心，「看完收據上的字差點哭出來」、「真的是位很貼心的女士啊」、「超暖的」、「人間處處有溫暖」。

有趣的是，隨後一名臉書用戶名稱為「Caryn Scherm Hill」的網友在文章底下留言回覆，她聲稱自己就是那位女客人，兒子去參加軍事訓練，還有17天才能完成，「我很榮幸有機會請你們吃頓早餐，也很高興這麼一個小小的舉動，竟然會在網路上掀起這麼大的迴響」、「當我讀完妳的文章以及網友們的回覆，哭得像個孩子一樣，我真的沒有想到，我們的兒子竟然可以帶給大家這麼多開心的能量」。