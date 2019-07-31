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民主黨第二輪辯論！自由派慘遭溫和派圍剿　醫療保險議題吵翻

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▲▼民主黨第二輪辯論。（圖／路透）

▲民主黨總統參選人排排站好。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國民主黨10名總統參選人30日在底特律展開第二場辯論，其中最被看好的華倫（Elizabeth Warren）以及桑德斯（Bernie Sanders）都上台發表對於2020的願景。不過，其他溫和派參選人則批評華倫與桑德斯的政策並不實際，也不是打敗現任總統川普的最佳方式。

自由派的華倫、桑德斯雖然最受外界矚目，此次辯論卻也被溫和派的同仁攻擊，10名參選人分別討論醫療保健、邊境政策等議題，還有究竟該如何拉下川普。華倫及桑德斯強調，若是未來成為總統，將會推動自由派政策，在醫療、教育、經濟等方面徹底改革一番。

前馬里蘭州眾議員德拉尼（John Delaney）指責，華倫、桑德斯提出的政策相當糟糕，是不可能實現的承諾，也會讓部分選民轉身支持川普。華倫則反駁，民主黨不能以微小又懦弱的政策奪回白宮。

▲▼民主黨第二輪辯論。（圖／路透）

▲桑德斯（圖左）專心聽著華倫（圖右）發表談話。（圖／路透）

華倫以及桑德斯30日都避免互相針對，反而團結起來回擊其他參選人；此次出席的人員有印地安納州南灣市長布塔加智（Pete Buttigieg）、前德州眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）、明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）、俄亥俄州眾議員瑞安（Tim Ryan）、前馬里蘭州眾議員德拉尼（John Delaney）、蒙大拿州州長布洛克（Steve Bullock）、前科羅拉多州州長希肯盧珀（John Hickenlooper）與作家威廉森（Marianne Williamson）。

據了解，醫療保健一直是民主黨爭論的重要問題，也是去年11月中期選舉的焦點。桑德斯提倡全民聯邦醫療保險（Medicare for All）；然而，曾在醫療產業任職的瑞安與德拉尼都攻擊桑德斯的想法，認為這會對美國勞動階級造成負面影響，因為雇主原本資助的醫療福利可能取消。

桑德斯強調，醫療產業獲得數十億利潤時，仍有百萬名美國人沒有保險或缺乏保險。華倫則試圖緩頰，她表示，沒有民主黨人會從任何人身上奪走醫療保健資源，民主黨應該停止使用共和黨的談話方式。

事實上，華倫與桑德斯都試圖全面推動改革，兩名參議員支持大學免債務以及分拆大型銀行。華倫甚至認為要向超級富豪徵收「頂級富人稅」。

雖然民主黨總統參選人此次在醫療層面意見不同，不過在移民領域倒是沒有太多分歧，多數人都支持全面的移民政策改革，包括要讓非法移民成為美國公民。這些人同時反對川普「零容忍政策」導致美墨邊境的家庭成員分離。

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