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腦波打字不再是夢！Facebook破解大腦想法...準確度破7成

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▲研究總監Mark Chevillet正帶領團隊攻破關卡。（圖／翻攝自Facebook）

▲研究總監Mark Chevillet正帶領團隊攻破關卡。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳心怡／綜合報導

在兩年多前，Facebook透露團隊正在研究一項計劃，不必動手敲打鍵盤，也不用張口說話，只要憑腦中所想，人們就能彼此溝通交流，速度甚至比打字更快。

Facebook一直在研究這項技術到底可不可行，並攜手加州大學舊金山分校神經科學團隊合作。如今他們正式發表研究進度，展示一種可即時讀取腦中單字、片語的腦機介面技術

將大腦內部發生的事情翻譯成文字是很難的，即時翻譯更難，在研究中，研究團隊建構的系統會利用上下文加強推測準確度。舉例來說，當系統推測問題是「你喜歡什麼音樂」時，那答案就會是金屬（Metal）而非勳章（Medal）。

神經外科醫生愛德華·張（Edward Chang）表示，此種作法能大幅提升系統判斷的準確度，這套系統展現61%至76%的成功率，同時，過去可能需要數週時間進行解碼，現在可以做到即時翻譯。

Facebook Reality Labs研究總監舍維萊（Mark Chevillet）表示，「現在人們已能利用腦機介面餵自己吃飯、牽起家人的手，甚至在模擬器中駕駛飛機，但依舊還是得依靠植入電極，還沒有其他方法能辦到。」Facebook研究團隊的長期目標，便是克服這項難關。

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關鍵字：Facebook,腦機介面,即時翻譯

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