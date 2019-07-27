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阻絕假酒流通　FB、IG禁止私人間銷售菸酒

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▲▼ 威士忌,酒,菸酒,菸草。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Facebook和Instagram禁止私人間銷售菸酒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

網路上販賣假酒的情形氾濫，尤其是私人之間的銷售更容易造成健康疑慮，Sazerac執行長更跳出來指責Facebook、eBay和Craigslist等平台允許私人販賣該公司高價假酒。為解決此一問題，臉書表示，Facebook和Instagram的用戶不再被允許銷售酒精和煙草。

根據CNBC報導，專家表示美國有三層的烈酒分銷系統，這些法規有助於保護消費者免受酒精污染。但Sazerac執行長Mark Brown卻指責Facebook、eBay和Craigslist，說它們允許私人銷售該公司的高價烈酒，包含Pappy Van Winkle波本威士忌仿冒酒以及空瓶。

Mark Brown在接受《Power Lunch》採訪時說道，「Craigslist、Facebook和eBay正在繞過我們的系統，並在系統中引入風險，我們將在美國遇到甲醇假冒問題。」

針對社群平台違法流通菸酒一事，臉書發言人周四（25日）在電子郵件聲明中表示，「我們正在更新我們的受管制商品政策，禁止私人之間在Facebook和Instagram上銷售酒類和煙草產品」。發言人指出，臉書的商業政策已經禁止在Facebook Marketplace等平台上銷售菸草或酒類，現在會將其限制擴展到其他層面。

CNBC指出，近年來能夠在每個網站上找到Pappy Van Winkle、Macallan蘇格蘭威士忌，路易十三干邑和其他高端烈酒的空瓶。

Facebook表示，目前其網站和網站上的其他位置已經都禁止用戶銷售酒精和煙草；eBay僅允許預先批准和許可的葡萄酒銷售商銷售酒精飲料；而Craigslist則尚未對此說明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸、喝酒有害健康！

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關鍵字：Facebook,FB,Instagram,IG,eBay,raigslist,社群

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