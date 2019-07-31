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只剩下1個月！住宅補貼開跑　8天湧入1萬9600戶申請

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▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲內政部「住宅補貼」申請，截至7月29日，已有1萬9600戶提出申請。圖為房屋示意圖，非文中申請「住宅補貼」住宅。（示意圖／pixabay）

記者袁茵／台北報導

內政部表示，108年度「住宅補貼」自7月22日至8月30日受理申請，包括租金補貼6萬5963戶、自購住宅貸款利息補貼4000戶、修繕住宅貸款利息補貼2000戶。截至7月29日，已約有1萬9600戶提出申請，有需求且符合資格的民眾，記得把握機會申請。

內政部為便利民眾申請，今年首度開放可以線上申請，符合資格的民眾，可於8月30日前，上網或以書面提出申請。此外，今年也放寬未滿20歲但已婚者，可以申請；原先2個月的「租賃契約補件期間」，也放寬為3個月。

內政部指出，過去常有民眾反應因房東考量課稅問題，無法申請租金補貼，政府現在已修法，使公益出租人享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅等3項稅賦優惠，有空、餘屋的屋主，可考慮將住宅出租給申請租金補貼的房客，即可享有優惠，相關規定可至內政部不動產資訊平台瀏覽查詢。

內政部也提醒，已接受租金補貼者若有遷居的情形，務必於遷移後3個月內向遷移後的直轄市、縣（市）政府申請變更。另受補貼期間如另取得住宅，或將受利息補貼的住宅移轉給配偶或直系親屬以外的第三人，則應事先主動通報直轄市、縣（市）政府，避免溢領而產生後續追繳紛擾。

住宅補貼申請資格與相關規定，可至內政部營建署網站首頁右側「住宅補貼專區」查詢，或撥打諮詢專線02-2192-0600，服務時間為7月10日至9月9日，週一至週五早上8時至下午6時。

▲▼內政部「住宅補貼」申請，截至7月29日，已有1萬9600戶提出申請。（圖／內政部提供）

▲▼內政部「住宅補貼」申請，截至7月29日，已有1萬9600戶提出申請。（圖／內政部提供）

▲▼內政部「住宅補貼」申請，截至7月29日，已有1萬9600戶提出申請。（圖／內政部提供）

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