台灣男性1/4「自認身體健康」不買保險！調查：50%沒有規律運動

▲四分之一的台灣男生認為自己很健康，就沒有買保險。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／台北報導

父親節即將到來，康健人壽最新調查發現，四分之一台灣男性受訪者自認為身體健康，因此沒買健康險；50%男性表示自己沒有規律運動、維持健康體重和均衡飲食；且有95%的男性覺得壓力大，較前一年增加2%，凸顯男性大多疏於照顧自己的身心健康，健康風險高但保障準備明顯不足。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示：「保險的目的是保障無法承擔的風險，康健人壽提醒爸爸們，為了照顧家人這個最甜蜜的負擔，要維持良好的生活習慣積極促進身心健康，更要為自己規劃完整保障，除了防患未然也買一份安心。規劃保險時應該從『自身與家庭的現狀』、『人生主要風險評估』、『未來需求』三大面向評估，選擇適合的保障為自己補強風險缺口。」

不同年齡層的爸爸也有不同的規劃，邵駿崴表示，35歲以下的年輕爸爸正處於事業起步的關鍵時期，加上家庭生活費與小孩的養育費，是經濟負擔逐漸加重的階段，可利用定期險低保費、高保障的特性拉大防護網，並可針對住院、手術、癌症、意外、失能扶助、壽險等6大商品根據需求單獨購買。

至於35至55歲、同時扶養父母及子女的「奮鬥族」爸爸處於責任高峰期，家庭開銷也最大，除了房貸和子女教育基金外，也需要開始為自己的退休提前規劃、準備。邵駿崴建議，這個族群的爸爸們應該針對會為家庭帶來嚴重衝擊的相關風險，如失能、癌症等健康風險及早做好醫療險規劃，可參考康健人壽全台第一張結合癌症與實支實付保障的健康促進保單。

最後是超過55歲的熟齡爸爸，這個階段的爸爸們通常子女已獨立，慢慢卸下家庭責任的重擔。隨著年紀越長，對醫療照護的需求也將會大幅提高，建議熟齡爸爸加強醫療保障拉高保障額度。另外，考量長壽風險以及失智的保障缺口是多數人所忽略的，最好選擇一次給付特定疾病的保險產品加強相關保障。