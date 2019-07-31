崑大團隊前進旺宏金矽獎　防遺失警報器奪銀、仿生機器人獲優勝

▲「旺宏金矽獎」第19屆賽頒獎，崑山科技大學電機工程系以《群組化之多裝置防遺失警報器》榮獲應用組評審團銀獎與應用組新手獎，機械工程系所則以《聲控聲動仿生機器人》獲得應用組優勝獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

素有台灣電子電機相關系所奧斯卡金像獎之稱的「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」第19屆賽事日前舉行頒獎典禮，崑山科技大學電機工程系以《群組化之多裝置防遺失警報器》榮獲應用組評審團銀獎與應用組新手獎，機械工程系所則以《聲控聲動仿生機器人》獲得應用組優勝獎。

為鼓勵全國大學院校學生在半導體領域的研發創新和實作經驗，旺宏電子及旺宏教育基金會於2000年舉辦第一屆「旺宏金矽獎－半導體設計與應用大賽」，今年邁入第19屆，計有37所大專院校、272支隊伍報名、900多位師生熱情參與，歷年來逾14000名大學院校師生投入競賽。旺宏金矽獎由崑山科技大學電機系蘇炎坤講座教授擔任召集人，邀集近百位產學研專家組成評審團，每年更邀請不同藝術家從「創意」出發，運用不同材質製作當屆獎座，為科技創新結合藝術創作的最佳詮釋，已成為國內電機、電子相關領域科系師生展現多元創意及研發能量的重要舞臺。

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崑大電機系王炳聰教授指導大三生林峻逸、陳雅蓉等人，以《群組化之多裝置防遺失警報器》榮獲應用組評審團銀獎與應用組新手獎，作品針對市面上防丟器的缺點，開發出一套創新的防丟器產品，只要將產品上電，並將彼此配對成同一群組後，即可開始互相監控。當同一群組中有一個裝置遺失，群組內的所有裝置皆可獲得通知，亦可結合手機追蹤群組中所有裝置，並拍照記錄該裝置的照片來設定名字。當有防遺失裝置遺失時，手機App會從畫面關閉的狀態自動打開，並出現警示畫面與聲響，且夾帶裝置遺失的照片，讓使用者一看便知裝置遺失之外觀，並可使用雷達掃描功能，以快速的找到遺失物。

機械系劉鑑德助理教授及張育斌教授指導學生機械碩一方郁涵、高泔鱗、陳麒文、大四生莊毓峰等人，以《聲控聲動仿生機器人》獲得應用組優勝獎，該作品是以看護發想而設計，作品具有真人比例及仿真人結構的上半身，從電腦繪圖、3D列印製造、打磨、組裝、配電，以及動作程式與語音聲控的編輯等，皆由團隊自行設計研發。機器人共以24個馬達作驅動，當機器人接收聲音命令時使可作出如打招呼、自我介紹、機器舞、握手等與人互動之動作。

劉鑑德助理教授說明，《聲控聲動仿生機器人》可利用握手、跳舞、打招呼等動作等，協助患者進行復健，例如：患者藉由口說對機器人下達命令時，可刺激患者口語運用能力。如跟著機器人跳舞時可自發性地增加局部或全身肢體活動度。患者與機器人的互動可獲得歡樂、減少憂鬱、孤單等負面情緒。

頒獎典禮上，前中研院院長李遠哲、科技部長陳良基及教育部主任秘書朱楠賢等多位產官學研界人士皆應邀出席頒獎，給予獲獎同學最大的鼓勵。每年皆出席頒獎典禮的前中研院院長李遠哲，藉著今年4月人類史上首次拍攝到黑洞的案例來勉勵獲獎同學，黑洞拍攝研究團隊中有一位是年僅22歲的臺灣學生，李遠哲博士鼓勵年齡相仿的獲獎同學們，應該勇於追求夢想、實現自我，以創新及創意的手段來改變世界，透過教育的方式讓地球更加美好。

旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，今年是旺宏電子成立30週年，回顧自成立以來，公司經營曾面臨艱鉅挑戰，但重點是如何解決問題；就如同學們在競賽中也會面臨許多挑戰，但當遭遇困難時，若能秉持勇於面對以找出解決方法的精神不斷創新突破，同學們往往都能在競賽中脫穎而出，這也成為同學們在求學、甚至是未來職場上非常重要的能力。