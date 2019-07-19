川勤雷射精工捐贈住宅火災警報器　強化市民住宅安全

▲川勤雷射精工公司捐贈台南市消防局德興分隊住宅用火災警報器306個，由消防局第七大隊大隊長張明欽接受，並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，同上）

記者林悅／台南報導



川勤雷射精工公司捐贈台南市消防局德興分隊住宅用火災警報器306個，由消防局第七大隊大隊長張明欽接受，並頒發感謝獎牌，感謝川勤雷射精工公司造福人群的善行義舉。

川勤雷射精工總經理張博文，秉持熱心公益、回饋鄉里的信念，將取之於社會、用之於社會的大愛化做實際行動，特捐贈住宅用火災警報器306個，此舉不僅提昇民眾居家火災防範為理念，用行動響應社會公益，造福市民，更是社會楷模、義行典範。

第七大隊張大隊長指出，火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡。一般火災約3-5分鐘，火勢可從初期成長至最盛期。居家多一分火災預防，就少一分災害損失，推廣設置住宅用火災警報器，是台南市政府推動住宅防火安全的重大政策方向，「家裝住警器、安全有保庇」，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響提醒人員及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失，消防局已列為現況的工作重點，持續透過各種大型宣導活動積極推廣，讓民眾願意自行裝設住宅用火災警報器。

消防局期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群居住安全，讓民眾享有更好的救災服務與生命保障，使社會充滿愛及希望。