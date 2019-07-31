　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1周來2次…北韓再射短程飛彈　蓬佩奧：很快就會展開談判

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓25日凌晨在領導人金正恩親自指導之下試射短程彈道飛彈。（圖／路透／朝中社）

▲北韓25日凌晨試射2枚短程彈道飛彈。（圖／路透／朝中社）

記者張方瑀／綜合報導

南韓軍方指出，北韓31日凌晨朝東海發射兩枚短程飛彈，這也是一周內北韓第2次試射，2次的發射地點也都相同。韓國聯合參謀本部（JCS）表示，目前已展開監測，並保持戒備狀態。北韓領導人金正恩與美國總統川普6月底會晤後，已經試射2次導彈，讓外界不經猜想，美朝關係是否生變，但一名白宮高層強調，美國與北韓很快就會展開工作級別的談判。

北韓於31日分別在凌晨5點與5點27分，於咸鏡南道虎島半島一帶，朝東海發射兩枚短程飛彈，飛行距離約為250公里，高度為30公里。CNN報導指出，一名美國官員強調導彈並未對南韓與美國構成威脅，而是直接落入海中。日本首相安倍晉三則表示，這次試射未影響日本安全，但會積極與盟友就區域安全進行合作。

►►北韓又射！韓軍證實：2枚皆為短程彈道飛彈　高度僅30km炫性能

北韓5月4日及9日共發射3枚飛彈，本月25日發射2枚，最高飛行高度都約45至50餘公里，證實都是KN-23型飛彈；而今天凌晨發射的飛彈飛行高度卻僅有30餘公里，引發討論。截至目前，白宮與美國防部、國務院並未有立即回應，而美國高級官員指出，很快就會與北韓展開工作級別的談判，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也證實了這項說法。

►►1周連2射！南韓防長說重話：北韓若挑釁就是敵人　美韓軍演照常

川普30日向記者表示，他與金正恩的關係依舊非常好，「對未來的發展拭目以待，但我不能告訴你會發生什麼事。」而《衛報》指出，蓬佩奧原訂在本周出席東協區域會議時，與北韓外務相（外交部長）李勇浩會面，但傳已經取消。

ET快訊
涉浮報助理費！國民黨「高雄最年輕正妹議員」30萬交保　主任聲
宋仲基離婚「下場超慘」！宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失
思薇爾泳裝驚爆倒閉！他曝「員工集體討薪水」　居民：有人來搬貨
癌夫控「13年沒滾過床」想離婚　老婆一段話感動法官結局大逆轉

關鍵字：北韓試射,日韓要聞,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妻出差不在家！男偷玩交友軟體　配對結果竟跑出老婆大頭照

難逃頂上危機！哈利王子結婚才一年　禿頭面積「增加近一倍」

石油公司怕慘！短期內「掛英國旗油輪」不經荷莫茲海峽　英伊關係緊繃

1周來2次…北韓再射短程飛彈　蓬佩奧：很快就會展開談判

波蘭神秘「女兒村」9年沒生下男嬰！　12歲男同學身邊全是金髮女神

再嫁丈夫不碰她…女兒床上傳悶哼聲　她半夜驚醒揭不倫性侵悲劇

北韓又射！韓軍證實：2枚皆為短程彈道飛彈　高度僅30km炫性能

浪浪到醉男家討食慘被一刀斬首　砍歪了…嘴巴掉在草皮上

甜蜜姊弟戀9個月！　他驚知女友是「變性人」...崩潰秒提分手

金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加多P趴」！集體掌聲片瘋傳

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

妻出差不在家！男偷玩交友軟體　配對結果竟跑出老婆大頭照

難逃頂上危機！哈利王子結婚才一年　禿頭面積「增加近一倍」

石油公司怕慘！短期內「掛英國旗油輪」不經荷莫茲海峽　英伊關係緊繃

1周來2次…北韓再射短程飛彈　蓬佩奧：很快就會展開談判

波蘭神秘「女兒村」9年沒生下男嬰！　12歲男同學身邊全是金髮女神

再嫁丈夫不碰她…女兒床上傳悶哼聲　她半夜驚醒揭不倫性侵悲劇

北韓又射！韓軍證實：2枚皆為短程彈道飛彈　高度僅30km炫性能

浪浪到醉男家討食慘被一刀斬首　砍歪了…嘴巴掉在草皮上

甜蜜姊弟戀9個月！　他驚知女友是「變性人」...崩潰秒提分手

金髮妹告12男性侵...真相逆轉是「自願參加多P趴」！集體掌聲片瘋傳

周錫瑋：郭台銘90%不會脫黨　「郭柯」合作加減分不一定

活活氣死地主！商總賴正鎰批稅制不公　搞死房市

法官林孟皇／從邱和順案看訴訟延宕　政府該被課責

投宿遭拒竟嗆「我通緝犯啦！」　 花蓮銀樓搶犯態度囂張露餡被逮

每年近萬人死於肺癌！專家揭「6大致病兇手」：8成都是它害的

擦防曬皮膚悶又黏！醫點出「關鍵原因」...你的防曬好推嗎？

國民黨恐「抽韓換X」？　徐永明：郭台銘等待機會「換郭來」

妻出差不在家！男偷玩交友軟體　配對結果竟跑出老婆大頭照

板橋縱火案逮1嫌！騎樓9機車燒成廢鐵　同路段曾有博士縱火狂

中職／史努比與查理布朗為富邦開球　再送限量史努比公仔

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞..

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵..

台東通緝犯「神走位」NBA勇士..

軟Ｏ男遭恥笑…竟讓妹妹生2子：..

4歲女童噴血嚇哭　竟是被吸到飽

清冰箱見女嬰屍　男驚：可能是我..

少女遭綁架！報案3次「警方19..

網紅直播虐狗　觀眾報警他反嗆

學霸男寫買春部落格爆紅！想當A..

狠母殺3子女後上吊亡…警方卻發..

毒癮夫妻生11子　炒飯配鹽沒奶..

沒小孩禁玩迪士尼？狂媽抱怨被瘋..

律師：青葉真司曾投稿京阿尼落選

正妹醫遭割喉「塞行李箱」陳屍家..

更多熱門

相關新聞

韓軍：北韓發射2枚都是短程飛彈

南韓聯合參謀本部今（31）日宣布，北韓凌晨5時6分及27分在元山葛麻一帶朝東北方海上發射的2枚飛行物都是短程彈道飛彈，推測射程約250公里，最高飛行高度僅30公里，型號與25日發射的「北韓版伊斯坎德爾飛彈」相似，其餘目前仍在分析中。

南韓國防部：北韓挑釁就是敵人

華春瑩：香港反送中是美方作品！

中國解放軍聚集香港邊界　白宮正密切關注中

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國昌：可笑又白痴

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面