北韓又射！韓軍證實：2枚皆為短程彈道飛彈　高度僅30km炫性能

▲ 北韓25日凌晨在領導人金正恩親自指導之下試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

南韓聯合參謀本部今（31）日宣布，北韓凌晨5時6分及27分在元山葛麻一帶朝東北方海上發射的2枚飛行物都是短程彈道飛彈，推測射程約250公里，最高飛行高度僅30公里，型號與25日發射的「北韓版伊斯坎德爾飛彈」相似，其餘目前仍在分析中。

聯參指出，南韓中央防空控制所（MCRC）及神盾艦首先觀測到第一枚飛彈；第二枚飛彈發射時，彈道導彈預警雷達、MCRC及神盾艦都同時捕捉到其動向。聯參呼籲，「北韓連續發射飛彈對緩和緊張的努力毫無幫助，我方要求中止此類行為。」

此前，北韓在25日凌晨發射2枚與俄羅斯製伊斯坎德爾短程飛彈相似的新型導彈，普遍被稱為KN-23型飛彈。南韓及美國軍方聯手分析指出，2枚飛彈射程都超過600公里，未循一般彈道導彈的曲線飛行，而是在雷達可以捕捉到的高度以下突然拉升（pull-up），導致實際射程與一開始推測的有出入；拉升是指飛彈在最後階段重新上升又急速下降的過程。

北韓5月4日及9日共發射3枚飛彈，本月25日發射2枚，最高飛行高度都約45至50餘公里，證實都是KN-23型飛彈；而今天凌晨發射的飛彈飛行高度卻僅有30餘公里，引發討論。

軍方相關人士多對此認為，北韓近幾次發射的導彈飛行高度都不高，是為展現其躲避能力，也是為了測試低角度發射時的飛行性能。