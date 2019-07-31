稱香港反送中是美方「作品」！　華春瑩：美國欠世界一個交代

▲大陸外交部發言人華春瑩表示，香港反送中是美方作品。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港「反送中」爭議至今尚未平息，引起國際關注，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日向中方喊話，「希望中國能做出對的決定」。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，香港近期的暴力事件算是美方的「作品」，美國應該給全世界一個交代。

蓬佩奧近日表示，抗議是適當的行為，在美國也時常看到抗議景象，希望中國能夠有所克制，並且做出「對的事情」，保持和平才能夠符合全球利益。大陸外交部昨（30）日舉行的記者會中，有媒體提問，面對看待美方這一說法，華春瑩則回應，「我不知道他是不是希望把香港發生的極端暴力也搬到美國，好讓世界展示一下美國的民主？」

華春瑩指出，蓬佩奧很顯然沒有確定自己的位置，甚至把自己當成是美國中央情報局負責人，「他說香港近期的暴力事件是合理的，因為大家可能也都知道，這畢竟也算是美方的一個『作品』。」

▲香港反送中遊行。（圖／路透）

華春瑩提到，據過去的公開報導中，時任美國駐港澳總領事在今年2月底時，指責香港特區政府修例和「一國兩制」，干預香港事務，到了3月，美國副總統彭斯（Mike Pence）會見赴美遊說的香港反對派人員，5月時，蓬佩奧會見香港反對派人士，不斷議論香港特區修例事務，直到7月，彭斯、蓬佩奧，以及美國總統國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）又分別會見反對派人士。

華春瑩指出，以上的種種行為，加上從近期媒體不斷曝光的畫面來看，香港暴力遊行人群當中出現了不少美國人的面孔，甚至一度還出現美國國旗，「在最近香港發生的一系列事態中，美國到底扮演什麼樣的角色？我想，美國還欠世界一個交代。」

華春瑩強調，「美方必須清楚知道，香港是中國的香港，中國中央政府堅決支持特區政府依法施政，支持香港警方依法嚴懲暴力犯罪分子，維護香港的安全與穩定，絕不允許任何外部勢力插手香港事務，更不會允許任何外國勢力企圖搞亂香港。」另外，對於華春瑩這一說法，美國國務院發言人則回應，這是荒謬的陳述。