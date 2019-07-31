　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／白色賓士衝撞黑車…警一查卻不見「黑車蹤影」　畫面曝光網驚呆：靈異

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

河南省安陽市一處高速公路上近日發生離奇車禍，一輛白色賓士轎車行經該路段時，突然向左打滑並且與一輛黑色車輛相撞，隨後側翻倒在路中央，所幸車上6人都沒有大礙。不過賓士駕駛表示，他有看見黑車在他左方，但事後卻又不見對方蹤影。警方在現場調查時也說「確實只有一輛白車」，讓不少網友看完直呼「好靈異！」

▼賓士與左側黑車相撞，不過黑車卻突然消失。（圖／翻攝自微博）

▲▼賓士與左側黑車相撞，不過黑車卻突然消失。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，當天天氣不佳，白色賓士疑似車速過快，所以在雨中失控打滑撞向中央護攔；但警方調閱監視器時卻發現，賓士在失事後明顯撞上了一輛黑色轎車，黑車卻不見了。「現場遺留的只有一輛白色車側翻在路邊，雜物散落一地，不過明明有一輛黑色車走著，怎麼黑色車沒了？」

▼白色賓士撞上護欄後側翻。（圖／翻攝自微博，下同）

▲▼賓士與左側黑車相撞，不過黑車卻突然消失。（圖／翻攝自微博）

專家看完後表示，因為事發時正在下雨，車輛行駛過後會產生水霧，在光學折射之下，就出現類似海市蜃樓的現象，「黑車其實是白色車本身的影子」，因此賓士駕駛雖說有看見黑車，但那其實是撞到自己影子而已。不過有網友發毛地說，「如果說撞到的是自己的影子，那就更靈異了吧，影子在白車轉向的時候依舊直行，難道是影子不稱職，突然忘記自己是影子嗎？」

▲▼賓士與左側黑車相撞，不過黑車卻突然消失。（圖／翻攝自微博）

也有不少人附和回應，「怎麼看都不像影子」、「海市蜃樓？這解釋更怪啦」、「突然闖入平行世界」、「和其他車輛的影子對比，那台黑車形狀明顯不像影子」、「好離奇哦，整個人都起雞皮疙瘩了」、「我重複看5次了，沒有覺得哪裡怪啊」、「總結就是賓士自己的錯」、「這情景不能解釋呢」。

ET快訊
她回家顧癌母…渣男爽帶小三同居！「套套」丟滿地嗆：每天都X
遊客奔逃尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿
民進黨2020立委　在林昶佐、洪慈庸選區都禮讓不提名

關鍵字：賓士,黑車,車禍,海市蜃樓,靈異

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

影／15歲少女月事從沒來過…醫檢查驚見「暗黑秘密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

影／爸狂碎念「暑假過太廢」…13歲少年爆氣離家出走　回來卻成冰冷浮屍

「前夫笑我年紀大生不出來」她離婚一周見2條紅線哭了…直接忍痛墮胎

影／20歲女打110叫外賣：我要筷子＋蛋　接線警一聽懂了「10分鐘火速搶救她」

影／月收入300K+有房！他猛追25歲女卻輸給「67K男」…網一看條件秒懂：難怪

影／爽玩刺激滑水道！23歲男一衝下來「心臟停了」⋯當場死在遊客面前

影／「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

交往7年準備結婚！她翻男友手機一看全是「男男激情圖」當場崩潰：我該怎辦

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

8/1日起暫停陸客來台自由行！　大陸網友：本來就沒計畫去

22歲傻妹墮胎7次！醫震驚一問：為何不避孕…竟意外揭發「暗黑內幕」

陸突喊卡「赴台自由行」　上海旅行社忙翻：還有十幾個代辦客人下周出發

長髮女被偷拍裙底！POLO衫大叔霸氣「讓座護花」獲讚：真英雄

海峽青年節8月5日福州登場　近1500台青參加「首來族佔一半」

屁孩把鞭炮塞玻璃杯爆炸　22年後從眼裡夾出「5mm玻璃碎片」

影／8/1起陸客自由行喊卡　北京旅遊業：這招比過往厲害很多

交到有錢男友！她收下價值35萬鑽戒：好幸福　幾天後接到電話...慘負債135萬

影／白色賓士衝撞黑車…警一查卻不見「黑車蹤影」　畫面曝光網驚呆：靈異

女童醫院吊點滴…躺病床被密密麻麻「黑色大軍」攻擊　媽一掀床單嚇傻

爆劈腿疑雲...黑心律師力挺「黃捷前女友」：看1、2月前影片無法下結論！

《請輸入檢索詞WWW》劇本收得完美！首集開頭5分鐘就藏彩蛋

長髮女逛超市…馬鈴薯區「當廁所」解放　員工見黃色液體嚇瘋

不爽多花2百萬改設備！男憤持紅漆狂潑　台電大樓門口銅牌慘被毀容

「兵工廠遷建搶功」韓國瑜好囧　「鐵的康乃馨」大戰「高雄小金剛」

國軍弟兄快亮出身分證！軍公教君悅用餐85折、2人玩水現省899

看到嬰兒黏過來...汪保姆秒閃！聽到哇哇大哭「心疼回頭」給摸

郭台銘私人行李曝光！　《ETtoday新聞雲》現場直擊

Google Android Auto再進化：觸控介面更友善、還可選深色主題

詭異空姐睡行李架上10分鐘　她目睹「黑人問號」發問：是夢嗎？

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

陸8/1起暫停陸客赴台自由行

水上樂園「設定錯誤」掀巨浪釀4..

情侶搭火車激吻！他下秒舉動超母..

保時捷掉頭遭擋...低胸妹下車..

影／上海北京來回飛2次！返京乘..

即／煙火射人　千水圍警署外10..

喬碧蘿粉絲反暴漲　驚爆是商業策..

15歲男偷開賓士撞死人：我卡丁..

4歲男童被捲車底拖行200米血..

快訊／近千人夜圍葵涌警署　警一..

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇..

喬碧蘿殿下發自拍撒嬌：愛哥哥們..

亞洲首例！江西發現「58cm」..

3歲童「爬6F陽台」失手墜落　..

更多熱門

相關新聞

即／三重腳踏車婦擦撞機車　頭部重創命危

新北市三重區大智街口31日上午7時許發生一起車禍，一名婦人騎乘腳踏車行經該地往自強路方向騎乘時，被同向的一名機車騎士擦撞，導致婦人倒地後頭部受到重傷、口鼻出血，警消趕抵時發現婦人一度失去生命跡象，經送往三重醫院搶救後，目前已經恢復生命跡象，仍在觀察當中。

鄰居嬤車禍亡…全家聽枴杖聲一個月！人妻心疼喊話

賓士A45 S、CLA 45 S受歐盟影響

J.D.Power公布滿意度調查報告

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

金Samuel殺父兇手抓到了！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

13年沒滾過床　夫想離婚反被打臉

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面