影／白色賓士衝撞黑車…警一查卻不見「黑車蹤影」　畫面曝光網驚呆：靈異

記者朱世凱／綜合報導

河南省安陽市一處高速公路上近日發生離奇車禍，一輛白色賓士轎車行經該路段時，突然向左打滑並且與一輛黑色車輛相撞，隨後側翻倒在路中央，所幸車上6人都沒有大礙。不過賓士駕駛表示，他有看見黑車在他左方，但事後卻又不見對方蹤影。警方在現場調查時也說「確實只有一輛白車」，讓不少網友看完直呼「好靈異！」

▼賓士與左側黑車相撞，不過黑車卻突然消失。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，當天天氣不佳，白色賓士疑似車速過快，所以在雨中失控打滑撞向中央護攔；但警方調閱監視器時卻發現，賓士在失事後明顯撞上了一輛黑色轎車，黑車卻不見了。「現場遺留的只有一輛白色車側翻在路邊，雜物散落一地，不過明明有一輛黑色車走著，怎麼黑色車沒了？」

▼白色賓士撞上護欄後側翻。（圖／翻攝自微博，下同）

專家看完後表示，因為事發時正在下雨，車輛行駛過後會產生水霧，在光學折射之下，就出現類似海市蜃樓的現象，「黑車其實是白色車本身的影子」，因此賓士駕駛雖說有看見黑車，但那其實是撞到自己影子而已。不過有網友發毛地說，「如果說撞到的是自己的影子，那就更靈異了吧，影子在白車轉向的時候依舊直行，難道是影子不稱職，突然忘記自己是影子嗎？」

也有不少人附和回應，「怎麼看都不像影子」、「海市蜃樓？這解釋更怪啦」、「突然闖入平行世界」、「和其他車輛的影子對比，那台黑車形狀明顯不像影子」、「好離奇哦，整個人都起雞皮疙瘩了」、「我重複看5次了，沒有覺得哪裡怪啊」、「總結就是賓士自己的錯」、「這情景不能解釋呢」。