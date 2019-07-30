嘉義火車站站前號誌共桿工程　解決路口桿柱雜亂現象

▲嘉義火車站站前路口桿柱雜亂，將以號誌共桿工程解決相關問題。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府為解決路口路燈桿、號誌燈桿以及架空線混亂造成天際景觀不佳問題，特由交通處辦理嘉義市市區路口共桿統包工程，並於7月20日開始施工至10月31日，針對林森西路、中山路及新民路三條道路(東至吳鳯北路，南至世賢路)，沿線24處路口進行路燈、標誌號誌共桿及管線地下化工程，預計今年10月底前可陸續完工。





由於工程鄰近民生國中、垂楊國小路口，特安排於暑假期間施作，避免影響學生上下學及家長接送學生車輛。9月25日至10月25日進行路口瀝青混凝土鋪面及交通標誌及標線施工。

▲共桿工程示意圖。（圖／記者翁伊森翻攝）



交通處處長鄭君健表示，工程在各路口的管線地下化基礎工程，將採半半施工(封閉一半路面進行施工，另一半路面開放通行。)以維持道路通行。而每一路口分2~4個管線挖掘施工階段，每一施工階段約需1個工作天，並視施工進度加以調整。施工期間民眾可改道通行，造成交通不便敬請見諒。



市長黃敏惠表示，嘉義市共桿計畫，將串聯市區重要軸線道路，增進路口安全駕駛，資訊判讀更快速，另可美化道路景觀，突顯嘉義市新道路意象。