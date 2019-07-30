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亞馬遜、Google、蘋果相繼爆出竊聽疑雲　暴露語音助理功能仍需人工干預

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▲iPhone，Siri。（圖／達志影像／美聯社）

▲從近來這幾起「偷聽」案例即可看出，如今的智慧語音助理仍需要人工的輔助。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

語音助理的安全性正面臨的前所未有的考驗，繼亞馬遜、Google陸續遭爆出竊聽疑雲後，蘋果Siri也被爆出錄下用戶敏感談話內容，並將資訊傳給第三方承包商，協助分析Siri的使用評估。從近來這幾起「偷聽」案例即可看出，如今的智慧語音助理仍需要人工的輔助。

近日，有蘋果供應商員工向英國《衛報》爆料，他們在改進Siri語音助理功能時，會挑道Siri所錄下的使用者語音。對此，蘋果發出聲明承認，的確有一小部分Siri內容會被上傳作為人工分析使用，但僅有少於1%的機率會被採樣，並且只有短短幾秒。這些審查Siri語音對話的工作人員，主要任務就是標記該對話是否為誤觸，Siri是否能提供幫助等。

事實上，「智慧語音背後有真人審查」在語音助理功能方面並不罕見。彭博先前就曾披露，亞馬遜智慧音箱Echo會將使用者提出的疑問及命令錄音，經聽審人員記錄並註釋以進一步提升智慧語音助理Alexa的語言理解能力，而亞馬遜在全球僱有數千名員工正在執行這項任務。而Google日前也承認，旗下人工智慧語音助理Google Assistant不僅會錄音，檔案還會交由承包商聽取，目的是為了理解不同語言、口音和方言，以便於建構語音技術，改善語音助理等產品。

今年5月，Google也被發現其於去年I/O開發者大會推出的AII語音助理功能Duplex中，最令人驚豔的語音訂位服務背後，有25%的電話訂位是由真人進行通話，另有15%對話需人工干預。

語音助理的人工審查顯然是提升該功能的必要之舉，曾研究過智慧音箱及其相關隱私問題的密西根大學（University of Michigan）教授紹布（Florian Schaub）表示：「你不一定會想到會有另一個人聽了你告訴智慧音箱的那些話。我們已經習慣於假定這些機器正在進行神奇的機器學習，但事實是，這其中仍涉及手動處理。」

近來，語音助理的功能已從單純的查天氣、讀行程，逐漸進化為能跟使用者尬聊，或執行某些命令。從原來的答非所問，到現在還能幫消費者線上購物，這其中必定有不少「人工」痕跡。

據外媒報導，就目前而言，就算各家宣傳把語音助理、智慧音箱吹噓得功能強大，它們依然只是初級人工智慧。想讓機器聽懂人類語言，並準確「聰明」回應，依然需要大量人工介入。但這是否屬於隱私問題仍須取決於亞馬遜、Google及蘋果等公司對他們手動註釋的訊息類型的謹慎程度，以及他們如何向他人提供這些訊息。

為使語音助理更聰明　亞馬遜僱用一個團隊聆聽使用者對Alexa的要求
AI破功　Google Duplex語音訂位25%靠「真人」

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關鍵字：語音助理,AI,Echo,Alexa,Google,Duplex,Siri,蘋果

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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