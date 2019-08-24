坐姿、打哈欠全都能分析　上海小學推人工智慧教學評估

▲教師軌跡熱力圖。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

AI人工智慧近年來在大陸成為顯學，上海有小學正在構建智能課堂行為分析系統，運用如姿態評估、表情識別、語言識別、關鍵詞匹配等技術，探索對課堂教學過程的定量分析。通過採集學生坐姿、舉手、站立、打哈欠等課堂行為，就可以進行學習狀態、課堂有效性、學習興趣等相關性研究。

▲運動姿態檢測。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《澎湃新聞》報導，學校的教師們通過具體的數據與錄制的影片的匹配，來具體分析、反思某個教學環節的有效性，如果學生開始的情感數據比較平淡，就可以看出該教師的課堂導入環節略有欠缺，同時，系統也可採集教師相關課堂行為如面向學生、走動、音量、語速、教師走動軌跡等數據，基於此類數據，可做出適當的教學改進建議。

▲學生情感分析及統計。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

此外，孩子在校園生活中是否有微笑、向老師問好、主動撿垃圾、列隊整齊等良好行為，或者快速奔跑、摔跤、打架、擁擠等危險動作，都可能被人工智慧捕捉識別到。

▲學生課堂行為自動分析。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

智能系統還可採集學生姿態行為如打哈欠、坐姿、走姿的圖像數據，通過大量的數據積累和分析，對孩子的走姿傾斜、不良坐姿和睡眠不良等情況等進行識別判斷，生成預警報告。