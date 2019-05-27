AI破功　Google Duplex語音訂位25%靠「真人」

▲近日Google坦承，有25%的Duplex語音訂位是由真人代勞。（圖／翻攝 Wired）

科技中心／綜合報導

Google於去年I/O開發者大會推出AI語音助理功能Duplex，以流暢逼真的語音訂位服務著稱。不過近日Google卻坦承，有25%的電話訂位是由真人進行通話，另有15%對話需人工干預。

Duplex是Google去年在I/O開發者大會上推出的電話訂位語音助理功能，其近似人類的聲音措辭，曾一度讓商家產生惡作劇或其他疑慮。該服務日前已大規模開放美國地區Android、iOS用戶使用，不過經紐約時報記者實測卻發現，這項「語音」服務竟有極高比例是由「真人」代勞，在訂位成功的4次通話中就有3次是在真人協助下完成。

Google向紐時坦言，Google Duplex並未完美，仍有約25%需真人親自回應，另有15%則需人工干預。Google指出，為避免訂位錯誤影響重要飯局，Google保留了多種情境來判斷是否需要真人介入，包括使用者帳號被視為垃圾郵件發送者，或Duplex未能掌握到對話內容裡及預約空位相關的線索等。

雖然Google明顯過度吹噓Duplex的能力，不過實際使用Google Assistant預定餐廳時，Duplex僅是作為備用選項。Google Assistant在收到訂位要求時，會先透過OpenTable、Resy與Yelp等線上餐廳預訂平台進行線上訂位，使用者僅需填寫資料即可，但若上述平台無法訂位，才會出動Duplex打電話處理。