「我沒有要當備胎！」　高嘉瑜爆：柯文哲找我當副市長

▲高嘉瑜、柯文哲。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導



時代力量立委黃國昌爆料國安局私菸案後，未來動向受矚。傳出黃會與台北市長柯文哲合作，在未來補位選台北市長，柯文哲受訪時直言「我都還沒走、我還在做，你們就已經在講了，實在是…」。友柯議員高嘉瑜30日自爆柯文哲曾找她當副市長，不過她建議黃國昌先當副市長，熟悉市政後再去選市長。

談到黃國昌跟柯文哲合作的消息，高嘉瑜表示，「我這個人不喜歡當備胎，要我就是當正的，絕不可能當備胎，那當然柯市長私下也有⋯⋯開玩笑還是認真的，我不知道，就是問我說，要不要真的考慮去當副市長，再去選市長」。

高嘉瑜進一步表示，因為柯認為先去當副市長磨練，比較容易選上市長，所以如果黃國昌有意願選的話，柯市長可以考慮，讓黃國昌去當備胎市長，看看有沒有可能性，讓他先熟悉一下市政，說不定大家覺得黃國昌做的不錯，將來選市長也很有機會。

不過，高嘉瑜也說，有時候民意代表跟行政首長的角色不一樣，可能民眾的感覺也不一樣，所以先去熟悉一下，看自己喜不喜歡這份工作，說不定黃國昌也會覺得做市長這個工作不適合他，他比較適合做民意代表揭發弊案。

高嘉瑜還說，她當時問柯文哲「哪有人要選市長先去當副市長？」柯文哲就拿新北市長侯友宜舉例，說侯友宜就是這樣選上的。

談到當時如何回答柯文哲，高嘉瑜直言，「我就說我才不要啊，就像我在質詢台上所說，我沒有要當備胎、做副市長，要選就是選市長」，她自己的目標就先選立委，「立委選不上就選市長，市長選不上就選總統」。

對於柯文哲的總統副手人選，高嘉瑜表示，她不知道，柯文哲不會跟她聊這個，相信他還是自己有自己的規劃，包括跟郭台銘之間的整合等等，如果要選的話，相信他應該先考慮他的副市長、備胎市長到底誰來接，才會考慮副總統，這些都是他必須要去斟酌的很重要的方向。至於是否有望當柯文哲的總統副手？高嘉瑜說，「不可能，因為我還沒有四十歲，我要選我就直接選總統，為什麼要選副手，你們一直認為我是備胎嗎？」

高嘉瑜強調，她自己2020的目標就是放在內湖南港，爭取立委提名，「能夠把這一丈打好，才有機會往其他方面去考慮，如果連內湖南港自己的地方都沒辦法顧好，也很難再往外擴展」，扎根基層是比較重要的。