鬼門開首日空總「妖怪大遊行」　誠徵紅衣小女孩、安娜貝爾加入



▲空總近日舉辦「妖氣都市−鬼怪文學與當代藝術特展」，鬼門開當天也將舉辦「妖氣都市－百鬼行」戶外遊行！（圖／空總台灣當代文化實驗場，下同）

記者林育綾／台北報導

位於台北的「空總台灣當代文化實驗場」近來舉辦「妖氣都市−鬼怪文學與當代藝術特展」，而適逢農曆七月民俗節氣，特別在8月1日鬼門開及30日當天，於空總園區舉辦「妖氣都市－百鬼行」的遊行展演，將集結各路妖魔環繞園區，空總表示民眾也可以一同加入，誠摯邀請紅衣小女孩、安娜貝爾、人面魚⋯等，無論是本地鬼、外地妖都歡迎。

「妖氣都市−鬼怪文學與當代藝術特展」由國立台灣文學館與空總共同主辦，展覽結合文學、藝術、動漫插畫、ARVR等元素，在鬼怪文學與當代藝術的奇幻光譜中，打造屬於台灣的百年孤寂魔幻場域，還原台灣妖怪的繽紛面貌。

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自7月5日開展以來，達到近破萬的觀展人次，吸引各界多方矚目，除了眾多海內外媒體前來採訪報導外，更引發不少藝文、時尚與設計等社群網站的討論與介紹，成功帶動本土妖怪議題的關注，同時也藉由這次跨領域的展演策劃，匯聚文學、當代藝術、插畫、錄像裝置、視覺設計⋯等不同領域專業工作者，與社會大眾共同探討互動。



▲展場中「水鬼學校」吊掛桌椅妖氣逼人！

以文學為出發的「妖氣都市」，包括卑南族原住民小說家巴代的《巫旅》、客家作家甘耀明的《殺鬼》、日本文豪佐藤春夫以台灣漢人女鬼為形象寫出的《女誡扇綺譚》⋯等多位妖異文學名家為策展源頭，展覽更找來明華園佈景畫師陳冠良創作主視覺〈觸怒天神〉。

而位於空總C-LAB圖書館展演中心2樓展場，原金國際打造的環景互動裝置〈妖市蜃樓〉，將人們所居住城市比喻為一座有機森林，並將妖怪藏在城市景窗裡，透過紅外線感應互動。另一大話題則是涂維政的〈巨人與巨獸遺跡—義村遺址〉，許多民眾紛紛驚嘆遺跡的還原度，甚至中央研究院的考古學學者也聞風參觀，並與藝術家討論8月下旬於遺跡現地舉辦一場考古學與藝術的座談會，讓這座「考古遺址」也成為觀展必拍的熱點！



▲這座「考古遺址」吸引中央研究院的考古學學者聞風參觀，也成為觀展必拍的熱點！

適逢台灣農曆七月的民俗節氣， 特地於8月1日鬼門開及30日，於園區內舉辦「妖氣都市－百鬼行」的遊行展演，活動設計源起於卑南族作家巴代的小說《巫旅》，主人翁少女巫師與深山樹魂、生物精怪，跨時空相遇交會。

因此在百鬼行遊行現場，將集結台南藝術大學建築所師生合力打造的「巨妖裝置群」，包括樹妖、蟾蜍精、蜈蚣精與泥怪等，將以空間構築與動態機械裝置，搭配偶戲、舞蹈、劇場行動等表演型態，於下午17時邀請民眾在展場前集合，前往空總園區4個妖氣聚點，一起環繞園區。另外由高雄電影館出品、電影《紅衣小女孩》導演程偉豪創作的〈恐怖廟宇〉VR互動，將在8月13日至8月18日限定展出。

百鬼行活動資訊

2019/08/01(四) 17:30

2019/08/30(五) 17:30

地點：空總臺灣當代文化實驗場，園區戶外空間（表演約1.5小時，全程戶外移動進行）

地址：台北市大安區建國南路一段177號

如何參與

17:30前，至空總圖書館展演空間戶外廣場集合，領取「百鬼行」通行布條，準備出發。

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