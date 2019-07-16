「水鬼學校」吊掛桌椅妖氣逼人！妖怪文學展普渡辦「巨妖大遊行」



▲展場特別搭建「水鬼學校」場景，雖然沒有任何妖怪身影，仍能感受弔詭氛圍。（圖／空總臺灣當代文化實驗場C-LAB提供，下同）

生活中心／綜合報導

每個人從小都應該聽過各式各樣的妖怪故事、傳說，「國立台灣文學館」與「空總台灣當代文化實驗場(C-LAB)」首次共同製作，結合文學、藝術、動漫插畫等元素，推出「妖氣都市−鬼怪文學與當代藝術特展」，即日起至9月15日在台灣當代文化實驗場展出，展場中有特別打造的「水鬼學校」等場景；另於8月1日及30日於園區內策辦「巨妖大遊行」。

本次特展由龔卓軍、羅傳樵與王嘉玲聯手策展，在台北地方異聞工作室、國家高速網路與計算中心、財團法人資訊工業策進會與文化科技發展聯盟的協助下，以4位文學家的文本為依據，集結8組當代藝術家與建築團隊、6組圖像插畫藝術家、6組聲音及劇場藝術家，及6組VR/AR電影動畫遊戲團隊等，總計共34組多元創作，運用文化實驗場（原空軍總部圖書館），讓觀眾在兩層樓場域裡展開「尋妖之旅」。

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從日治時期的許丙丁《小封神》、佐藤春夫的〈女誡扇綺譚〉開始，一直到反覆勾勒妖氣流變的百年大眾文化創作，幻化出一個另類多樣的世界。從小說家巴代的《巫旅》、或是甘耀明的《殺鬼》，再次以本土鬼怪文學為基底，引領觀眾從都市論的角度來閱讀妖異。

除了從文學時間展開外，結合國網中心採用iFlyover 3D飛越台灣地理，勾勒史無前例的空中流動台妖地域。同時也網羅台灣跨世代視覺創作者，如柘榴君、張季雅、妙工俊陽、佈景繪畫師陳冠良、漫畫家AKRU、妖怪桌遊角斯角斯等，透過各種不同筆觸與風格的創作，讓神話及妖怪身影躍然於眼前。

展場還特別搭建經典創新場景，穿越水霧中窺見吊掛課桌椅的「水鬼學校」，雖然沒有任何妖怪身影，仍能感受「妖氣逼人」的弔詭氛圍。2樓環景互動的妖市蜃樓，呼應觀眾行走動線逐一打開城市窗景，體會人與妖怪的眾生共存。

除此之外邀請藝術家許自貴系列作品、侯俊明的〈搜神記〉，以及展場外部涂維政於的仿擬巨人與巨獸考古遺跡。策展團隊試圖建立足以讓文學、民俗與當代文化等的各種妖鬼魍魎，得以著陸發聲的妖氣之所，藉由批判性妖怪學角度，還原台灣妖怪的繽紛面貌。

展覽期間同時舉辦系列活動，「空總55放映所」將於7月20、21日舉辦妖魔大亂鬥經典鬼怪影展，另於8月1日及30日於園區內策辦「巨妖大遊行」，邀請各界在跨越中元普渡節氣中，踏入空總感受台灣妖怪生猛氣息，重啟俗民社會內在喧囂、奔騰騷動的千年妖氣都市。

妖氣都市−鬼怪文學與當代藝術特展

日期：即日起～2019年9月15日

地點：空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB

圖書館展演空間及A棟宿舍

地址：台北市大安區建國南路一段177號

時間：週二–週日 11:00-18:00

(週一及國定假日休館) 免費入場

