耗費半年採集！10米寬「殘片文化」珍藏空軍八一四勝利紀念照

▲藝術家劉時棟的「殘片文化實驗計畫」,將於空總「搗亂了所有的創造者」特展展出。(圖/空總台灣當代文化實驗場)

這不是網美牆!藝術家劉時棟創作「Lands 殘片文化實驗計劃」,耗費半年時間駐地台北的「空總台灣當代文化實驗場」,以空總為中心,向東西南北分24條路線進行城市探索,採集「文化殘片」,再將其拼貼構築成一個結合雕塑、繪畫、殘片文化詩的視覺裝置場域,高達2.4公尺、寬10公尺,其中還有空軍「八一四」勝利46週年紀念合照,意義十分珍貴。該計畫作品將於6/14-7/14空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展展出。



▲作品中還有空軍「八一四」勝利46週年紀念合照,意義十分珍貴。(圖/記者林育綾攝)



▲作品中珍藏空軍「八一四」勝利46週年紀念合照。(圖/記者林育綾攝)

這項計畫採用1957年「台北市街圖」作為樣本,以空總為地圖中心點,東南西北方向、24條路線進行文化殘片田野調查,從自然素材到科技產物都是取樣材料,採集方式有影像照片、影像錄影、手工拓印、現成物、聲音…等方法,劉時棟收集分類後,在駐村空間內進行創作實驗,將殘片材料拼貼構築成一個結合雕塑、繪畫、殘片文化詩的視覺裝置場域。

「空總台灣當代文化實驗場」(簡稱C-LAB)在2018年成立,徵求了各領域的創作團隊進駐,如今10組藝術家將在中正堂舉行「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展,帶來音像表演、當代藝術、劇場表演、新馬戲及文化研究等多樣性展演,其中劉時棟創作的「Lands 殘片文化實驗計劃」也將在其中展出,民眾只要通過策展團隊在展場搭建的「空橋走道」,直通舞台後方,即可見到這高達2.4公尺、寬10公尺的壯觀作品。

搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS) 特展

地點:空總臺灣當代文化實驗場 中正堂展演空間

地址:台北市建國南路一段177號

日期:2019/6/14-7/14

時間:週二至週日 10am-6pm, Tue-Sun

國定假日休息 Closed on national holidays