耗費半年採集！10米寬「殘片文化」珍藏空軍八一四勝利紀念照



▲藝術家劉時棟的「殘片文化實驗計畫」，將於空總「搗亂了所有的創造者」特展展出。（圖／空總台灣當代文化實驗場）

記者林育綾／台北報導

這不是網美牆！藝術家劉時棟創作「Lands 殘片文化實驗計劃」，耗費半年時間駐地台北的「空總台灣當代文化實驗場」，以空總為中心，向東西南北分24條路線進行城市探索，採集「文化殘片」，再將其拼貼構築成一個結合雕塑、繪畫、殘片文化詩的視覺裝置場域，高達2.4公尺、寬10公尺，其中還有空軍「八一四」勝利46週年紀念合照，意義十分珍貴。該計畫作品將於6/14-7/14空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展展出。



▲作品中還有空軍「八一四」勝利46週年紀念合照，意義十分珍貴。（圖／記者林育綾攝）



▲作品中珍藏空軍「八一四」勝利46週年紀念合照。（圖／記者林育綾攝）

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這項計畫採用1957年「台北市街圖」作為樣本，以空總為地圖中心點，東南西北方向、24條路線進行文化殘片田野調查，從自然素材到科技產物都是取樣材料，採集方式有影像照片、影像錄影、手工拓印、現成物、聲音…等方法，劉時棟收集分類後，在駐村空間內進行創作實驗，將殘片材料拼貼構築成一個結合雕塑、繪畫、殘片文化詩的視覺裝置場域。

▲▼以空總為地圖中心點，東南西北方向、24條路線進行文化殘片採集。

「空總台灣當代文化實驗場」（簡稱C-LAB）在2018年成立，徵求了各領域的創作團隊進駐，如今10組藝術家將在中正堂舉行「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展，帶來音像表演、當代藝術、劇場表演、新馬戲及文化研究等多樣性展演，其中劉時棟創作的「Lands 殘片文化實驗計劃」也將在其中展出，民眾只要通過策展團隊在展場搭建的「空橋走道」，直通舞台後方，即可見到這高達2.4公尺、寬10公尺的壯觀作品。

搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS) 特展

地點：空總臺灣當代文化實驗場 中正堂展演空間

地址：台北市建國南路一段177號

日期：2019/6/14-7/14

時間：週二至週日 10am-6pm, Tue-Sun

國定假日休息 Closed on national holidays