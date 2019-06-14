　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無違和！精神標語+當代藝術　10組藝術家「搗亂」空總中正堂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。（圖／記者林育綾攝）
▲原本莊嚴肅穆的空總「中正堂」成為展演場地，10組藝術家「搗亂了所有的創造者」特展開跑。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導、攝影

位在台北大安區的「空總台灣當代文化實驗場」（簡稱C-LAB）園區內的中正堂，今（6/14）至7/14舉辦「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展，由10組藝術團隊帶來音像表演、當代藝術、劇場表演、新馬戲及文化研究等多樣性展演，策展團隊更在展場搭建一座「空橋走道」，連結舞台和臨時性開放後台，展場周圍佈滿軍方精神標語，混雜著實驗性極強的文化展演，相當特別。

▲▼ 空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。（圖／記者林育綾攝）
▲空間裡還佈滿軍方精神標語，威嚴的記憶與文化展演體驗混搭。

請繼續往下閱讀...

空總C-LAB在2018年成立，徵求了各領域的創作團隊進駐，也與創作者們一同走過以軟帶硬的營運初期，帶動各項議題推進，也支持了文化創作生態系。此次「搗亂了所有的創造者」展場，位在園區內原屬於軍方禮堂的「中正堂」，也是建築群中最具「空總意象」的場館，內部佈滿軍方精神標語，威嚴的記憶與文化展演體驗混搭的情況下，呈現了文化實驗基地的開放與想像。

▲▼ 空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。（圖／記者林育綾攝）
▲策展團隊更在展場中搭建一座架高的「空橋走道」。

策展團隊更在展場中搭建一座架高的「空橋走道」，連結原有舞台和臨時性開放式後台，橋面廊道也播映著進駐期的相關紀錄影像，創造出展現過程、時間序的空間想像，轉變觀眾過去、現在、未來的觀察視角。

▲▼ 空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。（圖／記者林育綾攝）
▲此次展覽分為動、靜態。

此次靜態展覽分為5類：迴圈、聲相、回放、構成、挖掘。「迴圈」兩個針對基地現狀重新想像的實驗計畫，進駐團隊野孩子連結中正堂空間內的精神標語與空間意象，重新演繹法國同志小說家尚・惹內《陽台》的文本。而藝術家黃偉軒則以C-LAB內部的古蹟舊辦公大樓為創作素材，以點狀雲方式，重新計算演繹原有之空間。

「聲相」邀請過去以音像實驗為主的進駐團隊，回到這裡做更進一步的呈現，同時於展場中「回放」團隊在2018年的創作成果影像，從進駐團隊去年陸續推出的80餘場活動裡，精選幾場活動紀錄，作為進駐代表的節點。

▲▼ 空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。（圖／記者林育綾攝）

「構成」則是團隊以不同的方式重新詮釋進駐實體成果，藝術家吳孟軒將當時工作坊轉變為物件形式，而「圓劇團」將台灣弄鐃文化重新以裝置方式展現。「挖掘」則以劉時棟的物件蒐集和黃偉軒的點雲掃描，以不同的方式挑戰大眾觀看場域的角度。

▲▼ 空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。（圖／記者林育綾攝）
▲▼藝術家劉時棟作品「殘片文化實驗計畫」，耗費半年以空總為中心、向東西南北方向進行取材，再拼貼成視覺裝置場域。
▲▼空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。劉時棟，殘片文化實驗計畫。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 空總「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展。（圖／記者林育綾攝）
▲聲響藝術家進行表演。

此外動態表演以今（14日）的開幕演出打頭陣，邀請燧人氏的張方禹與聲響藝術家方宜正，聯手獻上一場聲響與影像連動的表演。其他節目還有音像表演、講座型表演與講座，連續三個週末，共計5場精彩活動。C-LAB期望透過本次展演呈現2018進駐團隊創作成果，喚起各界一起參與當代文化實驗，進場參觀並共同搗亂所有的創作者。更多展演資訊請關注「空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB」粉專或網站。

參展藝術家
ASC　 The Art Shelter and Cinema
劉時棟　 Liu Shih-Tung
空氣結構Lab　Air Structure Lab
黃偉軒　 Huang Wei-Hsuan
謝杰廷　 Hsieh Chieh-Ting
在地實驗　 ET@T
燧人氏　 Zuirens
野孩子肢體劇場　L'Enfant S. Physical Theatre
吳孟軒　 Wu Meng-Hsuan
圓劇團　 Thunar Circus

ET快訊
女星被丟水球「整件Bra掉下來」！吳宗憲生日收無碼花草集：太
韓國瑜改口財產多為「選舉補助款」　將公布明細拿110萬做公益

關鍵字：空總,當代藝術,中正堂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

見證花蓮好山好水好空氣　太魯閣峽谷馬拉松即日起報名

秋行軍蟲入侵外埔清水兩地玉米田　中市府立即現地掩埋

3歲兒跳針「麻麻肚裡有底迪～」　媽糾正：只有便便...遭合理反駁崩潰了

只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

無違和！精神標語+當代藝術　10組藝術家「搗亂」空總中正堂

6年投15億！台鐵改造「電聯車內裝」　邀專家開會兼顧美學

防堵秋行軍蟲如臨大敵　花蓮發動跨局處與縣民合作防範疫情

感冒「找師父收驚」不去看醫生！她「拖到變肺炎」慘住院　網全傻眼

影／差點毒死自己！他吃半根竹筍「呼吸困難」誤把中毒當過敏　烹煮關鍵曝光

蔡英文初選民調超韓趕柯　專家：競賽民調棄保

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

見證花蓮好山好水好空氣　太魯閣峽谷馬拉松即日起報名

秋行軍蟲入侵外埔清水兩地玉米田　中市府立即現地掩埋

3歲兒跳針「麻麻肚裡有底迪～」　媽糾正：只有便便...遭合理反駁崩潰了

只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

無違和！精神標語+當代藝術　10組藝術家「搗亂」空總中正堂

6年投15億！台鐵改造「電聯車內裝」　邀專家開會兼顧美學

防堵秋行軍蟲如臨大敵　花蓮發動跨局處與縣民合作防範疫情

感冒「找師父收驚」不去看醫生！她「拖到變肺炎」慘住院　網全傻眼

影／差點毒死自己！他吃半根竹筍「呼吸困難」誤把中毒當過敏　烹煮關鍵曝光

蔡英文初選民調超韓趕柯　專家：競賽民調棄保

不斷更新／尼克斯對抗施子謙　Lamigo、統一先發名單

華南青少棒／大小姚柏宇首度同場　台南車輪戰轟垮嘉縣

蔡少芬迷路遭碎念…委屈懟婆婆：一點愛心都沒有！　網聽完讚爆了

中職／戰力重挫還可以輸贏　黃甘霖直言不可思議

見證花蓮好山好水好空氣　太魯閣峽谷馬拉松即日起報名

秋行軍蟲入侵外埔清水兩地玉米田　中市府立即現地掩埋

NBA冠軍戰／「連霸王朝」殺手　雷納德登頂聯盟最強

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可以

中職／允諾支付30萬月薪　兄弟恭喜陳子豪贏得薪資仲裁

台中寧波洽簽旅遊合作交流　力拚每年20萬人次互訪

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

生活熱門新聞

國中生玩夾娃娃機「一次輸3萬」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

她忘帶錢包喊餓！男友身上僅60..

「雷雨彈」夜襲　全台20縣市豪..

交往3個月！她心冷提分手更揪心..

遠距離每次都做　她和金牛男友「..

原來這隻阿柴貼圖是「米克斯」？

沒錢葬夫！孩吃不起早餐…妻淚崩

即／大雷雨突襲！大台北桃竹苗防..

爽炫神級停車位！網秒心動：值2..

拍比基尼辣妹...女友「我他X..

15縣市淪陷！秋行軍蟲案例增3..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

無名英雄靠「1動作」發現秋行軍..

更多熱門

相關新聞

女力浪潮！女性主體藝術創作展

國立台灣工藝研究中心台北分館自即日起至8月4日，舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》，集結海內外共23位女性藝術家、半世紀的當代藝術創作，除了透過展演表現女性自身、生命與情感，也探討女性在社會中的角色，還有對社會的觀察。

到香港半島酒店打卡當代藝術館藏

空總開放免費釣蝦場　現釣現烤

全力協助社企　賴：成為具指標性產業

Basquiat史上第二高 超越安迪沃荷

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面