無違和！精神標語+當代藝術　10組藝術家「搗亂」空總中正堂



▲原本莊嚴肅穆的空總「中正堂」成為展演場地，10組藝術家「搗亂了所有的創造者」特展開跑。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導、攝影

位在台北大安區的「空總台灣當代文化實驗場」（簡稱C-LAB）園區內的中正堂，今（6/14）至7/14舉辦「搗亂了所有的創造者(MASHUP all the CREATORS)」特展，由10組藝術團隊帶來音像表演、當代藝術、劇場表演、新馬戲及文化研究等多樣性展演，策展團隊更在展場搭建一座「空橋走道」，連結舞台和臨時性開放後台，展場周圍佈滿軍方精神標語，混雜著實驗性極強的文化展演，相當特別。



▲空間裡還佈滿軍方精神標語，威嚴的記憶與文化展演體驗混搭。



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空總C-LAB在2018年成立，徵求了各領域的創作團隊進駐，也與創作者們一同走過以軟帶硬的營運初期，帶動各項議題推進，也支持了文化創作生態系。此次「搗亂了所有的創造者」展場，位在園區內原屬於軍方禮堂的「中正堂」，也是建築群中最具「空總意象」的場館，內部佈滿軍方精神標語，威嚴的記憶與文化展演體驗混搭的情況下，呈現了文化實驗基地的開放與想像。



▲策展團隊更在展場中搭建一座架高的「空橋走道」。

策展團隊更在展場中搭建一座架高的「空橋走道」，連結原有舞台和臨時性開放式後台，橋面廊道也播映著進駐期的相關紀錄影像，創造出展現過程、時間序的空間想像，轉變觀眾過去、現在、未來的觀察視角。



▲此次展覽分為動、靜態。

此次靜態展覽分為5類：迴圈、聲相、回放、構成、挖掘。「迴圈」兩個針對基地現狀重新想像的實驗計畫，進駐團隊野孩子連結中正堂空間內的精神標語與空間意象，重新演繹法國同志小說家尚・惹內《陽台》的文本。而藝術家黃偉軒則以C-LAB內部的古蹟舊辦公大樓為創作素材，以點狀雲方式，重新計算演繹原有之空間。

「聲相」邀請過去以音像實驗為主的進駐團隊，回到這裡做更進一步的呈現，同時於展場中「回放」團隊在2018年的創作成果影像，從進駐團隊去年陸續推出的80餘場活動裡，精選幾場活動紀錄，作為進駐代表的節點。

「構成」則是團隊以不同的方式重新詮釋進駐實體成果，藝術家吳孟軒將當時工作坊轉變為物件形式，而「圓劇團」將台灣弄鐃文化重新以裝置方式展現。「挖掘」則以劉時棟的物件蒐集和黃偉軒的點雲掃描，以不同的方式挑戰大眾觀看場域的角度。



▲▼藝術家劉時棟作品「殘片文化實驗計畫」，耗費半年以空總為中心、向東西南北方向進行取材，再拼貼成視覺裝置場域。





▲聲響藝術家進行表演。

此外動態表演以今（14日）的開幕演出打頭陣，邀請燧人氏的張方禹與聲響藝術家方宜正，聯手獻上一場聲響與影像連動的表演。其他節目還有音像表演、講座型表演與講座，連續三個週末，共計5場精彩活動。C-LAB期望透過本次展演呈現2018進駐團隊創作成果，喚起各界一起參與當代文化實驗，進場參觀並共同搗亂所有的創作者。更多展演資訊請關注「空總臺灣當代文化實驗場 C-LAB」粉專或網站。

參展藝術家

ASC The Art Shelter and Cinema

劉時棟 Liu Shih-Tung

空氣結構Lab Air Structure Lab

黃偉軒 Huang Wei-Hsuan

謝杰廷 Hsieh Chieh-Ting

在地實驗 ET@T

燧人氏 Zuirens

野孩子肢體劇場 L'Enfant S. Physical Theatre

吳孟軒 Wu Meng-Hsuan

圓劇團 Thunar Circus