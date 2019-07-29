同學都有！五年級女兒討手機「遭4點駁斥」秒落淚　爸求助：該買嗎

▲小學五年級的女兒想要一台手機，原PO不曉得該不該買。（示意圖／pixabay）

實習記者梁家源／綜合報導

「五年級女兒要買手機，我該買給她嗎？」一位蔡爸爸在《爆怨公社》求助其他人，說五年級的大女兒跟他要一台手機，說是聯絡用，但他認為女兒只是想要拿來玩遊戲、看影片而已，不知道應不應該買一台手機給她。

蔡先生在《爆怨公社》貼出與女兒的對話，說女兒前幾天從安親班回家後問，「安親班的同學都有手機，我什麼時候可以有一台手機？」原PO忍不住問，「妳覺得妳適合擁有手機嗎？妳才五年級而已，妳拿手機也是拿來玩遊戲、看影片。」

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小女生接著說，「我同學爸媽說是要聯絡用的。」原PO一聽，便嚴肅回應，「聯絡用？妳們人在學校、安親班，要聯絡什麼？爸爸媽媽有事可以打給老師」，並反問女兒，「同學們難道都沒有下載遊戲？她們在學校、安親班沒有玩嗎？」小孩則是坦承「有阿！」

原PO認為，小女生想要手機，就是想玩遊戲，便對女兒直說，「對啊！那妳拿手機是不是也是玩遊戲、看影片而已？」「不然我買一隻跟阿祖一樣的手機，只能打電話沒有遊戲玩、影片看，妳要？」「況且爹地叫妳要聽話、幫忙做家事，妳有做到嗎？」講到這裡，小女生開始在一旁默默流眼淚，讓原PO也忍不住遲疑「#請問我女兒現在要求我買手機給她，我該買？」

▼蔡先生貼出與女兒的對話。（圖／翻攝爆料公社）

許多為人父母的網友看完特別有感，回應原PO，「我國三才擁有人生第一支智慧型手機，以前都是用一般的手機，可以聯絡就好了」、「適時的獎勵和溝通很重要」、「送隻貓頭鷹給她作通訊用途」、「買啊！講好就是基本款，容量也限制，成績要達標，使用要節制」、「提早買眼睛也提早近視」、「父母難為……真的辛苦了」。