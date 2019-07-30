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高雄南星計畫填海造陸沒完成　環團轟政府草率開發一變再變

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▲▼還團召開南星計畫廢棄物填海造陸土地不穩固請張景森政委勿草率開發「新材料循環產業園區計畫」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣水資源保育聯盟呼籲張景森勿草率開發「新材料循環產業園區計畫」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣水資源保育聯盟今（30日）召開記者會指出，高雄市「南星計畫中程計畫土地」，由高雄市環保局負責填海造陸，但此片土地卻沒依照環評填築完成7公尺高，完全球員兼裁判，呼籲負責此計畫的行政院政務委員張景森不能草率開發，要求所有的環評要回歸環保署。

水資源保育聯盟說明，今年6月5日行政院審查通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，「新材料循環產業園區計畫」包括產業園區設置與遷村安置等作業及經費，預計117年開發完成，地點在小港大林蒲鳳鼻頭，預估可新增約210公頃產業用地。

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▲▼還團召開南星計畫廢棄物填海造陸土地不穩固請張景森政委勿草率開發「新材料循環產業園區計畫」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲環團指出，許多土地至今仍在海平面以下，離譜的是沉降監測則大部分在海堤上。（圖／記者許展溢攝）

水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，「南星計畫中程計畫」土地到現在都沒依照環評填築完成7公尺高，就移轉土地給高雄市海洋局、港務公司進行開發環評，許多土地至今仍在海平面以下，離譜的是沉降監測則大部分在海堤上，未在海堤內平均分布，走法律漏洞規避專業，呼籲行政院不要騙廠商說環評沒問題。

高雄健康空氣行動聯盟 事長黃義英指出，還沒遷村計畫下，又預定發展「新材料循環產業園區計畫」，但現在又目睹「南星計畫中程計畫」土地海堤崩壞消坡塊流失，顯然這塊土地尚未填築完成，沉降監測也未依照專業在填海造陸土地上平均分布，呼籲經濟部不要欺騙廠商投資此塊尚未填築好土地，要求環評單位改為環保署。

▲▼還團召開南星計畫廢棄物填海造陸土地不穩固請張景森政委勿草率開發「新材料循環產業園區計畫」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲陳玉西（右）火大狠批，政府多年來一變再變。（圖／記者許展溢攝）

金煙囪文化協進會發言人陳玉西火大狠批，政府多年來一變再變，一下要規劃綠能專區，一下要變成商業區等，現在還要變成新材料循環產業園區，但這片土地真正適合的就是種綠地，難道住在裡的2萬多位居民都不是人？陳玉西強調，南星計畫初期原填築新生地堤防均有侵蝕大蹋陷裂溝現象，顯示此區不宜開發，只能規劃為海岸公園廣植樹木，調節氣溫，給居民休憩空間。

環保署綜合計畫處簡任技正呂雅雯回應，光這個地方牽涉很多待審、審完的環評案，已有跟高雄市環保局聯絡，請他們將所有資料送到環保署，再來釐清環評該由誰負責。至於新材料循環園區，如果填海計畫要做，面積超過30公頃，就要將送到環保署進行環評。

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關鍵字：台灣水資源保育聯盟,高雄市,南星計畫,張景森,行政院,新材料循環產業園區

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