高雄南星計畫填海造陸沒完成　環團轟政府草率開發一變再變

▲台灣水資源保育聯盟呼籲張景森勿草率開發「新材料循環產業園區計畫」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣水資源保育聯盟今（30日）召開記者會指出，高雄市「南星計畫中程計畫土地」，由高雄市環保局負責填海造陸，但此片土地卻沒依照環評填築完成7公尺高，完全球員兼裁判，呼籲負責此計畫的行政院政務委員張景森不能草率開發，要求所有的環評要回歸環保署。

水資源保育聯盟說明，今年6月5日行政院審查通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，「新材料循環產業園區計畫」包括產業園區設置與遷村安置等作業及經費，預計117年開發完成，地點在小港大林蒲鳳鼻頭，預估可新增約210公頃產業用地。

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▲環團指出，許多土地至今仍在海平面以下，離譜的是沉降監測則大部分在海堤上。（圖／記者許展溢攝）

水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，「南星計畫中程計畫」土地到現在都沒依照環評填築完成7公尺高，就移轉土地給高雄市海洋局、港務公司進行開發環評，許多土地至今仍在海平面以下，離譜的是沉降監測則大部分在海堤上，未在海堤內平均分布，走法律漏洞規避專業，呼籲行政院不要騙廠商說環評沒問題。

高雄健康空氣行動聯盟 事長黃義英指出，還沒遷村計畫下，又預定發展「新材料循環產業園區計畫」，但現在又目睹「南星計畫中程計畫」土地海堤崩壞消坡塊流失，顯然這塊土地尚未填築完成，沉降監測也未依照專業在填海造陸土地上平均分布，呼籲經濟部不要欺騙廠商投資此塊尚未填築好土地，要求環評單位改為環保署。

▲陳玉西（右）火大狠批，政府多年來一變再變。（圖／記者許展溢攝）

金煙囪文化協進會發言人陳玉西火大狠批，政府多年來一變再變，一下要規劃綠能專區，一下要變成商業區等，現在還要變成新材料循環產業園區，但這片土地真正適合的就是種綠地，難道住在裡的2萬多位居民都不是人？陳玉西強調，南星計畫初期原填築新生地堤防均有侵蝕大蹋陷裂溝現象，顯示此區不宜開發，只能規劃為海岸公園廣植樹木，調節氣溫，給居民休憩空間。

環保署綜合計畫處簡任技正呂雅雯回應，光這個地方牽涉很多待審、審完的環評案，已有跟高雄市環保局聯絡，請他們將所有資料送到環保署，再來釐清環評該由誰負責。至於新材料循環園區，如果填海計畫要做，面積超過30公頃，就要將送到環保署進行環評。