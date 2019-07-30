頂新魏家有話想說！壓抑5年公開投書引網友熱議

▲頂新四董魏應行28日首度公開投書，細數魏應充為人與他對兄長的不捨，引發上千網友討論或分享。（圖／來自永靖的老園丁 - 魏應充）

生活中心／台北報導

頂新製油數年前先後捲入不同油案，引發民眾反彈，歷經近6年雖已有部分案件真相被釐清，不少民眾仍是談魏應充必反，為替兄長發聲，頂新四董魏應行28日首度公開投書，細數魏應充為人與他對兄長的不捨，引發上千網友討論或分享。

國內2013年起陸續發生多起油品事件，其中頂新製油先後被捲入大統長基公司橄欖油混攙案、越南大幸福原料油案，雖然歷經近6年後，法院已在今年6月28日的判決中、釐清頂新製油及員工對大統長基的犯行並不知情，判決全案無罪，但許多民眾仍有負面觀感，為替兄長發聲，魏應行首度公開投書。

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魏應行在公開投書中提到：「身為魏家人，很難置身事外。很多話想說，欲言又止的難處，豈是三言兩語能道盡，今天只想說，我的兄弟跟外界認識的那一位，兩個世界兩個人。不期待改變外界看待的魏應充，就當我壓抑了四、五年首度自言自語，對牆獨語好了」。

魏應行說，從小四兄弟感情好，好到成家立業後，魏家四兄弟「分業不分家」廣為人知。三十年前四個兄弟外出打拼，立志拼出成績來，當有一點成績出現後，最想回家的是三哥魏應充，他是家裡最念故鄉的人。









他也提到，魏應充跟三兄弟都不像，下了班不當董事長，反捲起衣褲管，到資源回收站跟瓶瓶罐罐為伍，商界人士的休閒娛樂離他很遠，假日他最愛的是去家訪邊緣戶、去了解心智障礙中心的孩子們缺什麼、去幫孩子們盯宿舍擴建工程進度；而以前擔任味全董事長時，員工突然發生事故，他也是第一時間衝現場去關心。

魏應行也提到，魏應充個性內向，過去經營企業，對鎂光燈能閃就閃，外界無從了解他真實一面，滅頂案發生時，他看到自己的三哥如驚弓之鳥閃躲鎂光燈、在媒體公審下驚慌無助，一度難過垂淚。



該投書連日來引起上千網友討論或分享，不少網友仍對油品事件表達無法接受，但也有網友感嘆當初名嘴媒體大作文章、民眾滿腦負面影響，沒人願意瞭解後續發展。