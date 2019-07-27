竹科工程師百萬年薪...他問「發財路」傳承給孩嗎？網掀論戰...牙醫完勝

▲工程師雖高薪，但工作也很操勞！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

大家都聽過政治世家、醫師世家、公務員世家，父母們會希望兒女走同樣的發財路，人生不必走得跌跌撞撞！一名網友好奇發問，也是高薪一族的工程師「會希望下一代繼承衣缽嗎？」意外掀起網友對牙醫科、理工科的論戰。

一名網友在PTT表示，印象中，新竹實驗中學考取清華大學、交通大學的人數比例很多，且不少家長都是竹科工程師，若依此邏輯推測，是否工程師也會有所謂世代傳承的概念，「會希望下一代能繼承自己的衣缽嗎？」

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文章掀起熱烈討論，不支持的一方狠酸，「輪班星人的傳承」、「8+9養成計畫」、「35歲之後，覺得前途茫然、擔心失業，唉」、「又不是自己當老闆有什麼好繼承衣缽，小孩選個他自己喜歡又餓不死的工作就好啦」、「工程師都靠自己闖，哪有繼不繼承的問題」、「工程師就只是商人的棋子，當幹嘛？薪水又沒台電多」。

贊成的一方，也有自我一番見解「喜歡比較重要，不喜歡只會進來當勞工，啊不過有錢的父母才有辦法選擇哈，想賺錢去科技業還是比較穩」、「科技業是有大富大貴的機會，我看很多科技業老闆的深度訪談文章，他們二、三十年前也跟你們一樣是基層工程師，但經過了努力打拚，已是舉足輕重的老闆」、「絕對會啊！開玩笑年薪250萬的衣缽誰會不想繼承？」、「會，科技業薪水高，怎麼不去，台灣只剩科技業可活」。

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▲網友神解析！（圖／翻攝PTT）

留言串中，不少網友也拿出醫師一職相比，意外掀起醫科、理工科的大戰，「當然是去考醫牙啊，考個三、四年都值得」、「以台灣大多數人生活來看，醫牙比工程師重要很多…醫牙的客戶是包全年齡層、全社會階層」、「光醫師是終身職就打死你了，爽就出來看個病，不爽遊山玩水」、「醫生輕鬆多了，開個小兒科皮膚科，開開藥，反正醫不好也沒老闆會臭罵你」、「醫牙除了薪水，還有很多其他價值，很多人想認識醫生朋友，誰老了都多多少少會生病，會希望有醫生親友可諮詢」。

至於工程師比牙醫好的論點是，「全台印象中平均收入最高的地區就是竹科那一帶，醫牙比不過，沒聽過收入最高地區是在醫院或牙醫診所附近」、「工程師贏多數人了啦，醫牙也沒那麼簡單」、「頂大畢業工程師水準完全不遜醫牙」。

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