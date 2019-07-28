院生脫隊後失蹤…大台北四處流浪　眼尖警公園發現「生面孔」

▲失蹤月餘的王男睡在南港玉成公園椅上，警好眼力助返家。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區日前一名蓬頭垢面的男子睡在玉成公園內座椅上，身旁還放置許多行李，眼尖的員警發現他是公園內的「生面孔」，於是上前盤查，才得知他是1個月前被養護機構通報失蹤的王姓院生。其家人在這段時間身心煎熬，如今終於盼到好消息，對此感謝警方的好眼力協助王男返家。

同德派出所巡佐陳歐記、警員葉奕杭和實習生許茗和、黃睿紳等4員執行巡邏勤務時，發現躺在椅子上睡的王男並非玉成公園的「熟客」，遂上前盤查，王男睜眼見警方站在面前，嚇得驚慌失措，員警多方安撫後，王男情緒才稍稍緩和，但王男未攜帶任何證件，也無法說出自己名字、住址或家人電話，於是員警在現場幫王男整理儀容後，使用人臉辨識功能查驗，才發現眼前驚魂未定的男子是名失蹤人口，隨後員警將王男帶返派出所照護，並通知家屬。

王男向警方表示，從養護機構離開到被員警發現這段期間，都在台北市到處流浪，並曾在台北車站撿資源回收物換零錢，餓了就撿便當充飢，晚上露宿公園。其家屬則表示，王男患有思覺失調症，6月11日前往士林區的養護機構上課途中，突然自行脫隊，家屬一直在士林、北投一帶尋找，但始終未果。如今，員警的認真執勤及「好眼色」，讓苦苦等候的王男一家人再此團聚。

▼同德派出所巡佐陳歐記（右）、警員葉奕杭（中）及實習生黃睿紳（左）。（圖／記者孫于珊翻攝）

【更多新聞】

►曾留下輕生訊息…妻抱走3歲兒搞失蹤 他心急如焚急協尋

►大火吞噬燒毀！一家8口瞬間家沒了…落下五味雜陳淚 社會急救助

►南湖大橋女子溺水！躺岸邊已無呼吸心跳 送三總搶救