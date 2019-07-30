OL更衣驚見小型攝影機　竹科鄰居當攝狼

▲OL更衣時，無意間看到攝影機，趕緊報警。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科OL於租屋處發現衣櫃上遭放置一台小型攝影機，OL擔心自己成為「偷拍女主角」趕緊報警抓狼。警方循線逮到OL的鄰居竹科工程師葉男，葉男也坦承犯行，並表示願意接受制裁。新竹地院法官審酌，葉男無故置放攝影機於被害女衣櫃偷拍，嚴重侵害個人隱私，所為不足取，惟念及葉男坦承犯行的犯後態度，且無前科，因此依竊錄非公開活動罪，判拘50日，易科罰金5萬元。

一名竹科葉姓工程師與1名OL同為某棟出租套房的租客，葉男見OL獨自一人居住，竟在2019年5月間某夜，偷偷打開OL房間的窗戶，並從窗戶外放入小型攝影機在衣櫃上，偷拍OL更衣、睡覺的畫面。

未料，OL在更衣時，無意間抬頭，竟看到攝影機，OL發現自己遭到偷拍，趕緊報警。警方調查後發現，「攝狼」就是OL的鄰居葉男，將他送辦。

葉男坦承犯行，也承認自己犯錯，願受法律制裁。新竹地院法官審酌，葉男無故置放攝影機於被害女衣櫃偷拍，嚴重侵害個人隱私，所為不足取，惟念及葉男坦承犯行的犯後態度，且無前科，因此依竊錄非公開活動罪，判拘50日，易科罰金5萬元。

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