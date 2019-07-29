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口袋狂冒白煙！伸手一摸驚覺「蘋果」手機發燙：現在褲子都穿不了

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▲▼男子「蘋果手機」放口袋自燃。（圖／翻攝微信／廣東台今日關注）

▲男子「蘋果手機」放口袋自燃導致燒燙傷。（合成圖／翻攝微信／廣東台今日關注，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

廣東廣州一名邱姓男子近日在工廠上班時，放在右側口袋裡的蘋果手機突然冒「白煙」，更直接將他褲子燒破一個大洞，導致腿部多處嚴重燙傷。目前，蘋果客服已經把問題向工程部反映，還在等待回應。

綜合媒體報導，邱先生25日上午9點多工作到一半，右側的口袋突然狂冒「白煙」，下意識就伸手去摸，才驚覺是手機自燃，「原本在口袋的位置燙了一下，之後順勢滑到膝蓋這個位置又燙了一下」，更把他的手指燙了兩個水泡。

▲▼男子「蘋果手機」放口袋自燃。（圖／翻攝微信／廣東台今日關注）

照片顯示，手機螢幕已完全爆裂，更被燒成兩半，而邱先生右大腿和小腿也有多處燙傷痕跡。他痛心表示，「我現在褲子都穿不了，主要是怕它感染，我現在至少半個月或者兩個星期上不了班。」

據了解，自燃的手機是一台「iPhone 6」，邱先生4年前在專賣店買的，之前也從未出現過嚴重發熱的情況。

至於消費者遇到這種情況該怎麼處理，律師陳衛萍指出，「誰主張誰舉證，那麼作為消費者第一就是要保留質量問題的憑證，比如自燃冒煙後的照片、錄像等等；第二有一些購買的發票、憑證；第三就是有第三方的檢測報告，這個檢測報告能夠清晰地反映是因為產品的質量問題造成的。」

▲▼男子「蘋果手機」放口袋自燃。（圖／翻攝微信／廣東台今日關注）

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關鍵字：廣州,蘋果手機,iPhone 6,粵港澳要聞

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