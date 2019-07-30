消失的169條私菸找到了！吳宗憲6筆刷卡記錄曝光　有人在「總統專機」超買

▲總統蔡英文出訪專機返抵國門，大批調查局人員早已埋伏在旁，逮到國安局人員非法團購免稅菸品達9,800條。（圖／鏡週刊，下同）

圖、文／鏡週刊

國安特勤私菸風暴持續延燒！本刊掌握，檢調扣得國安局承辦少校吳宗憲以Excel檔製作的購買清單，2張A4紙張內容鉅細靡遺，詳列5大群組及55位訂購者姓名、單位、菸品名稱、數量與金額，目前已知8名涉嫌貪污的士官，有多人名列吳宗憲團購清單中，就在「駕駛班」的分類群組榜上有名，這些資深士官為了確保下單的菸品能夠入境，甚至親自出車，在專機降落前，將總統府及特勤中心的公家車輛，就預先混入總統車隊中，行徑十分大膽。

根據華航公布的資料，國安局特勤人員利用總統出訪團購免稅菸行之有年，向來由負責總統出訪的國安局行政官一手打理，該業務代代相傳，由學長交接給學弟。由於菸稅調升，菸價飆漲近倍，團購者呷好逗相報，買菸數量才會逐次攀升。

去年8月，吳宗憲在總統蔡英文出訪南美友邦巴拉圭及貝里斯的同慶之旅時，首度以國安局行政官身分，負責團購買了4,492條免稅菸。

這回吳宗憲又循往例，透過LINE發出買菸訊息給侍衛室等單位的小總務，請他們幫忙負責收單結帳，並填寫購買菸名、數量，再連同現金交給小總務。為方便統計買菸，吳以電腦製成Excel表格彙整，再一併向華航窗口黃川禎接洽購買，未料成為檢調揪出團購者的鐵證。

華航公布此次總統專機預購的菸品高達10,009條，扣除吳宗憲團購的9,800條菸是採「機邊交貨」、華航管理師黃湘媚購買40條外，代表專機隨行人員共買了169條。

其中，被立委黃國昌點名督導國安局業務，卻置身事外的國安會祕書長李大維，辦公室就有一名隨行出訪的文官，也被查出在專機上購買8條免稅菸，雖與國安局團購買菸案無關，但因超出每人只能購買一條免稅菸的規定，恐遭行政懲處，而該名文官辯稱，他是協助外交部駕駛人員代購。

本刊掌握，此趟專機不含機組人員共載運124人（包括93名成員及31名媒體記者），除了採機邊交貨的9800條菸之外，關務署現場蒐證的影帶及照片，確實拍到部分隨團的機要人員，兩手拎著二袋菸品下機，準備走禮遇通關入境。

據本刊取得的刷卡紀錄，吳宗憲在專機上刷卡6筆買菸，金額分別是292萬餘元、19萬餘元、126萬餘元、113萬餘元、106萬餘元及17.5萬餘元，合計約677萬元外，也不排除有人在機上刷卡「超買」免稅菸，隨著檢方清查，將逐漸浮出檯面。



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