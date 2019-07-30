「台灣癡漢律師」起底！　黨政關係良好…不影響律師資格

▲吳姓台灣籍男子去年赴日旅行，遭控在JR神戶線列車上涉電車痴漢案（性騷擾），圖為神戶站月台。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

吳姓台灣籍男子去年赴日旅行，遭控涉及電車痴漢案（火車上性騷擾），傳出吳姓涉案人是我國一位知名的律師，吳姓律師對此親自回應，都處理好了，不願再提，至於傳出被拘留十多天及賠償日籍被害人新台幣數十萬元的和解金，吳姓律師說，這是他的私事，很多是誤會，其他則不願再說明。由於全案未起訴到日本法院，我國的律師公會也不會收到通報，因此無法考量是否對吳姓律師進行懲戒，也不影響他的律師資格。

日本兵庫県警姫路署去年6月15日依《県迷惑防止条例》逮補了一名台灣的男性家庭教師 ，這名男子被控在當天上午11時20分鐘左右，在JR神戶線西明石站到姬路的途中，在列車行進間，對一名23歲的上班族女子摸大腿，因此被列為嫌疑犯逮捕。

吳姓律師在台灣北部、南部與東部地區的一、二審法院都有執業，專長是刑事案件，在《證交法》《公司法》等方面都有接過相關案件，知情人士指出，吳姓律師黨政關係良好，畢業自北部知名大學的法律系，執業至今已逾10年。

本刊詢問吳姓律師時，他表示，這個案件沒有他的事，他是協助客戶調查，後來都沒事了，因為是私人的事，就不好談，本刊告知吳姓律師，「當事人」就是他自己，全案已認罪及賠錢結案，吳姓律師還因此被拘留在日本警局十多天後才回國，吳姓律師即一再強調，都處理好了、都處理好了，這是他私人的事，其他的就不願再提了。

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