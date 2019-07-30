調查處長「查私菸」密令LINE截圖流出！　群組提醒幹部：保持低調、否則屍骨無存

▲國安局涉及非法團購免稅菸，調查局暗中蒐證，當場人贓俱獲，將多位國安局人員送往北檢偵訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國安局非法團購免稅菸，由於本案牽連甚廣，鎖定偵辦的對象又是國安局，調查局新北市調處本月上旬接獲立委黃國昌檢舉時，態度非常謹慎，處長蔡文郎不但跳上第一線親自操刀主持專案會議，且僅讓極少數核心同仁知道案情，在執行任務前幾小時，更在LINE群組向核心幹部提到：「本案太過敏感了，再次提醒各位同仁繼續保持低調，持續保守祕密！否則會被反噬得屍骨無存！」

蔡文郎擔心遭反撲，保密工作做到滴水不漏，連向調查局局本部立案也相當謹慎。本刊調查，新北市調處第一時間向局本部回報時，並未提到有國安局人員涉及非法團購大量免稅菸，僅以查緝私菸為由，向經濟犯罪防制處立案，一來降低案件敏感度，二來也可免於向負責專辦公務員涉弊的局本部廉政處立案，以免核心案情全盤托出，導致查緝國安局涉案的內容遭外洩。

除了立案過程謹慎，執行前夕，蔡文郎還多次沙盤推演各種狀況，派人全天候監控暫放免稅菸的華膳倉庫4樓。值得一提的是，總統返台的前3天，該批菸品突然被搬到1樓，差點讓新北市調處幹員嚇破膽，深怕菸品可能從華膳的2個出入口被偷偷運走。

本刊調查，新北市調處為了避免風聲提前走露，連支援辦案的桃園市調處人員在勤教前也不知詳情，果然殺得老大哥國安局猝不及防，連帶也讓身為情治首長的調查局長呂文忠，遭質疑究竟何時才知案情全貌，直到總統抵達前一刻，才由調查局副局長林玲蘭悄悄告知國安局長將偵辦此案。



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