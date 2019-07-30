家暴男咒怨弒妻女！持藍波刀殺妻、攜女尋短　紅線綁腕…厲鬼索命不得好死

▲有家暴前科的李宏基，因情緒失控鑄下大錯，已在去年伏法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊 5年前，有家暴前科的男子李宏基，不滿離婚後，前妻不讓他見女兒，竟趁前妻送女兒到幼兒園時，持藍波刀將前妻刺死，並帶女兒往新竹山區燒炭尋死，且還用一條紅線繫在自己與女兒的手腕上，於二個黃色紙人寫上「厲鬼索命不得好死」，詛咒前妻家人，結果自己獲救，女兒卻回天乏術。案件審理過程中，李從未表達悔意和歉意，僅在死刑執行前吐出了一句「對不起家人」。李也是蔡英文總統就任後，第一位被槍決的死囚。

去年8月31日下午3點37分，高雄第二監獄刑場，檢察官詢問即將遭槍決的死囚李宏基有無遺言，他僅平靜的回答：「沒有，我對不起家人！」接著一聲槍響劃破午後的寂靜，4點01分李確認死亡，結束他悲劇的一生。

本刊調查，李宏基在殺人案審理期間，曾向法官表示與前妻家「不死不休」，更嗆聲如果出獄「一定會報復」，並多次透露「想死」的念頭。執行槍決前，他沒有吃監獄準備的飯菜，只喝了一口水、抽了一根菸，就從容赴死。

李宏基的律師蔡明哲指出，他與李接觸後，發現李很有禮貌，實在是因為太愛女兒又受阻，才會情緒失控鑄下大錯。雖然李在死前脫口說出「對不起家人」，但仍無法抹滅二家人心中深深的傷痛與遺憾。



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