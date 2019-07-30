私菸團購「特勤5大群組」揭密！　學長拗學弟…訂購大戶都在同框

▲國安局少校行政官吳宗憲是這次團購菸品的承辦人，訊後被檢方以貪汙罪聲押禁見獲准。（圖／鏡週刊提供，下同）

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國安特勤私菸風暴持續延燒！本刊掌握，檢調扣得國安局承辦少校吳宗憲以Excel檔製作的購買清單，2張A4紙張內容鉅細靡遺，詳列5大群組及55位訂購者姓名、單位、菸品名稱、數量與金額。

本刊調查，檢調22日收網當天，第一時間就扣到由吳宗憲以Excel製作的購買清單，這份關鍵檔案是2張A4紙張列印而成的表格，條列出參與團購的55人名單，共分5大群組，包括國安局本部、特勤中心、永和警衛室（含軍職、警職），駕駛室（含離退人員）及以綽號或英文代號登載的採購名單，其中以前3類占大多數，光是國安局本部至少就有15人。

此外，本刊也取得馬英九任內3次出訪的團購私菸負責人，為時任上校侍衛的王昭羽，分別在2014年7月「興誼專案」經辦團購私菸1,768條、2015年7月「久揚專案」2,973條，及2016年3月「久安專案」3,677條，檢方近日將約談他到案，以瞭解馬任內究竟有誰團購私菸，王是否會和吳宗憲一樣遭檢方強制處分，同樣引人關切。

知情人士透露，相關單位進行行政調查時，發現不少負責總統維安的永和警衛室人員，都供稱是幫「學長」代購的人頭，這些人橫跨警職及軍職，甚至包含中興警衛室（馬英九）及玉山警衛室（陳水扁）等前二任總統的侍衛，一得知總統有出訪行程，即透過管道拗現任侍衛室人員幫忙下單。基於軍中倫理及文化，這些年資較淺的侍衛，通常不會拒絕，才會使訂菸數量不斷爆增。

消息人士指出，該份清單中，以駕駛室群組的購買數量最大，上周一幾位參與出車前往接機的士官，都是訂購大戶，而該群組下線的訂購人，從南到北都有，還包括離退人員，只要是受過特勤駕駛訓及重機訓的現、離任軍警職都在內，人數最多，情況也最為嚴重。這也不難解釋駕駛室總務劉尊彰遭檢方以50萬元交保，遠比其他單位小總務保釋金只有20萬元還多的原因。



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