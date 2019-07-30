凶狠逼車嗆騎士「快車道耶！」警一句打臉　尷尬哥表情逐漸母湯

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名男子日前騎車行經三民區明誠二路，行駛在內車道，不料卻遭一名轎車駕駛惡意逼車，還拉下車窗教訓他「這是快車道耶」，雙方直接停在路邊爭論。好在警方很快到場，下車直接一句話打臉，最後男駕駛瞬間尷尬到不行，還被反將一軍，讓網友直呼實在太療癒。

當時騎士行駛在一般道路的內車道上，但汽車駕駛一路惡意逼車，不僅狂飆髒話，還拉下車窗嗆「快車道捏，你是白牌捏！」騎士不堪糾纏，氣憤詢問「要不要叫警察？」沒想到駕駛完全不怕，還叫囂「叫警察阿！ＯＯＯ！」

▲男駕駛手指馬路，插腰教訓騎士「這邊是快車道捏！」（圖／東森新聞）

雙方站在路邊人行道爭論不休，駕駛手指馬路堅持「這邊是快車道捏！」騎士回，「如果我覺得不能騎，我就不會騎了」，但駕駛反嗆「我已經逼你了，還不知道嗎！你怎麼知道能騎？」

警方到場後，詢問兩人「現在是什麼狀況？」駕駛搶先指著路面，「他就騎在快車道阿，我就逼他阿，然後跟他說快車道不能騎機車。」員警一聽，抬頭望了望馬路，隨後回答「沒有阿，這裡沒有快車道。」

▲員警淡定一句話打臉「如果是快車道，會寫禁行機車」。（圖／東森新聞）

駕駛聽了有些震驚，反問「沒有快車道？」員警解釋「快車道會寫禁行機車阿，這裡全部都是混合車道阿，汽機車都可以騎阿！」駕駛聽完自知理虧，態度開始軟化，但騎士認為駕駛剛剛態度囂張，而且逼車太危險，所以決定反將對方一軍，開口問警方，「可不可以依法開單舉發逼車的狀況，都有影片。」

駕駛一聽，立刻面露尷尬笑容，不停抓頭傻笑，完全不知道能說些什麼。警方則回應，只要有影片，都能依法舉發。最後，雙方在警局達成和解，騎士選擇不提告，和平地結束這場行車糾紛。

▼聽到騎士要舉發他逼車，男駕駛一邊抓頭，一邊尷尬傻笑。（圖／東森新聞）