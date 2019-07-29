爸媽別錯過！一張圖秒懂2至4歲育兒津貼怎麼申請　每月拿2500元

▲育兒津貼申請，預估全國約有40餘萬名幼兒受益。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請，符合補助資格者，每人每月發放新台幣2500元，第3名以上子女每人每月加發1000元，預估全國約有40餘萬名幼兒受益。

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▲▼教育部今年8月1日起受理2至4歲育兒津貼申請。（圖／教育部提供）

教育部表示，小朋友滿2歲生日的下個月起，到學齡未滿5歲前，沒有就讀公立、非營利或準公共幼兒園，且家庭綜所稅率未達20%，也沒有在請領育嬰留職停薪津貼，或未接受政府公費安置者，每月發給育兒津貼2500元，第3名（含）以上子女，除了原有的2500元外，每月再加發1000元。

▲▼符合補助資格者，每人每月發放新台幣2500元。（圖／教育部提供）

教育部特別提到，由於2至4歲育兒津貼是政府第1次實施的新措施，為了簡化行政作業，採取以下便民的做法：

一、就近申請：除了戶籍在嘉義市的小朋友，家長必須要到聯合里辦公處申請外，其他21縣市的家長則是到鄉（鎮、市、區）公所申請，申請地點遍布各地，家長可以採親送或郵寄方式辦理。

二、大量簡化行政作業：建置育兒津貼資訊系統，介接各部會相關資料，透由科技優化整體服務。新申請的家長，只要填寫申請表、檢附身分證明文件及金融機構帳戶影本，並視需要提供其他佐證文件即可；已請領0-2歲育兒津貼者，只要小朋友滿2歲生日當月還有在領取者，採跨部會資料介接，家長不用再重新申請。

▲▼108學年度各月份2至4歲育兒津貼補助區間年齡表，及協助措施情形。（圖／教育部提供）

教育部提醒，2至4歲育兒津貼會在家長申請的次月月底前匯入申請人指定帳戶，之後各月份的補助也會於每月月底前撥入。如果家長想要更瞭解育兒津貼相關資訊，可以到教育部全國教保資訊網查詢，或撥打免付費諮詢電話（0800-205-105）洽詢。