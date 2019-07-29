36歲人妻產女…嬰兒「耳朵一串」全臉畸形　46岁夫嚇傻5分鐘：我不要！

▲女嬰耳朵畸形。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

孩子的降臨，是每個家庭的歡樂。四川省德陽市旌陽區孝泉鎮的陳姓父親29初次見到自己剛出生的女兒時，震驚得足足5分鐘沒反應過來。女嬰下頜短小，右耳畸形，面部畸形等，同時還伴有先天性心臟病、食道氣道發育不良等多重疾病。陳父氣憤說，嬰兒的缺陷對於他們家庭就是一個災難，「我不可能帶回去，帶回去也養不活。」

據《紅星新聞》報導，36歲的吳姓女子是德陽市旌陽區人，與46歲的丈夫結婚後，2017年懷了第1個孩子，可惜懷孕5個月時因為羊水破裂意外流產。她2018年在成都進行基因檢測後，在成都一家醫院採用試管嬰兒技術成功受孕，此後一系列產檢均按照醫囑執行，6月29日凌晨02：50點順產一女嬰。

陳父說，永遠記得在產前門口初見女兒的一幕，「孩子臉偏向左邊，下巴短小，右耳畸形。」隨著進一步的檢查，關於孩子更多的壞消息傳來。他出具的一份醫院的診斷書顯示，嬰兒面部不對稱，下頜短小，右側外耳道閉鎖，牙齦不完全，舌體短小，舌頭右側有缺損，被醫院懷疑為「半面短小症」。

除了疑似「半面短小症」之外，目前女嬰還被診斷出患有先天性心臟病，新生兒肺炎，上消化道出血，呼吸衰竭，以及懷疑氣管食管、消化道發育異常等病。

「我們一直按照醫院要求檢查；為什麼這麼多缺陷醫院一個都沒有發現，開的所有報告都顯示為正常？」 陳父說，整整近1個月，他忙著從醫院討說法，目前只能把孩子留在醫院，「我不可能帶回去，帶回去也養不活。」

在產檢期間，超音波報告多次提示耳朵、面部等部位有顯示不清或未顯示。這些提示的部位在嬰兒出生後，均被診斷有畸形。德陽市人民25日回應稱，醫院診療行為按照國家衛健委相關技術規範開展，符合診療規範，「超音波檢查完全按照規範進行，要求做什麼就檢查什麼，其他看到啥寫啥，看不到就不寫。」

目前，陳父已向德陽市衛健委反映此事，已被德陽市旌陽區衛健局受理。

▼女嬰全臉畸形。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

