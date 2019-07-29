惡意軟體Emotet消聲匿跡是好事？資安廠：可能攜新功能捲土重來

▲網路安全解決方案廠商Check Point示警，惡意軟體Emotet可能攜新功能捲土重來。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者邱倢芯／綜合報導

網路安全解決方案廠商Check Point旗下威脅情報部門 Check Point Research近期發佈了2019年6月《全球威脅指數》報告顯示，目前活躍中規模最大的殭屍網路Emotet已蟄伏一段時間，6月幾乎沒有新活動；研究人員認為，Emotet可能正在進行基礎設施維護和升級，只要伺服器重新啟動並營運，Emotet便會攜全新增強型威脅功能強勢回歸。

據了解，綜觀2019上半年而言，Emotet一直位居全球前五大惡意軟體之列，並曾多次發起大規模垃圾郵件活動。一旦Emotet 被植入到受害裝置中，它可以作為未來惡意郵件活動的裝置源，並自動下載其他惡意軟體（如可使裝置所在的整個網路受到勒索軟體Ryuk感染的Trickbot），同時感染網路內更多裝置。

Check Point威脅情報和研究總監Maya Horowitz指出，自2014年以來，Emotet一直被用作銀行木馬程式。但從2018年開始，它在多起大型Malspam攻擊中被用作殭屍網路，並用於發布其他惡意軟體。雖然它的基礎設施在2019年6月的大部分時間裡都鮮有動靜，但根據其使用次數，它在Check Point全球惡意軟體威脅指數排名中仍高居第五，且有跡象表明它可能攜新功能重現江湖。

除此之外，Check Point也分享了2019年6月台灣前三大惡意軟體，分別是XMRig、Emotet，以及Ramnit；這三大惡意軟體在台灣的影響力分別是14.51%、11.61%、11.35%。

XMRig是一種開源的CPU挖礦軟體，專門挖掘門羅幣；這項惡意軟體是於2017年5月首次被發現。Emotet則是能夠自我傳播的進階模組化木馬，曾經被用作銀行木馬，最近被用於其他惡意軟體或惡意攻擊的傳播程式。它使用多種方法和規避技術來維護持久性和逃避檢測。此外，它還可以透過夾帶惡意附件或連結的網路釣魚垃圾郵件進行傳播。

而Ramnit則是蠕蟲病毒，透過感染抽取式磁碟機（例如USB快閃磁碟機或外接式儲存裝置）及上傳到公共FTP服務的文件散播。此惡意軟體能夠自我複製並感染外接式與內接式的儲存裝置，同時可作為後門病毒。