資安業者：多款手機遊戲藏惡意廣告軟體　預估全球1.5億安卓使用者受害

▲有資安業者表示，多款手機遊戲藏惡意廣告軟體，預估全球1.5億安卓使用者受害（圖／翻攝 avast）

記者邱倢芯／綜合報導

資安業者Check Point研究人員近日在Google Play商店中發現一種新型態惡意廣告軟體SimBad。SimBad是一種軟體開發套件（SDK）病毒，目前已知約有210款應用程式受害，雖然Google Play商店在掌握狀況後，已下架所有受感染的應用程式，但這些惡意軟體卻已累積總下載次數達1.5億，大部分受感染的應用為模擬類手機遊戲。

Check Point發現此種惡意軟體藏於由「addroider[.]com」提供，名為「RXDrioder」的廣告相關軟體開發套件中。使用者一旦安裝了受感染的應用程式，SimBad將註冊到「BOOT_COMPLETE」和「USER_PRESENT」程式碼內，在裝置啟動時及使用者使用裝置時進行惡意操作。惡意軟體將連結至特定的命令暨控制伺服器，強制執行使用者行動裝置上一系列的功能，例如從桌面刪除應用程式圖標，增加使用者移除程式的難度；或者顯示域外廣告，強制打開瀏覽器至指定的網址連結。

SimBad的危害主要分為三類，顯示廣告、網路釣魚及連結其他應用程式。SimBad能在使用者的瀏覽器中打開指定網址連結，讓攻擊者為多個平台生成網路釣魚頁面，對使用者進行魚叉式網路釣魚攻擊（Spear Phishing）。攻擊者也可透過特定關鍵字搜索，或利用單一頁面打開其他手機應用程式（如Google Play商店和9Apps），使其他攻擊者有機可乘，甚至可以從指定伺服器安裝遠端遙控程式，控制使用者的行動裝置下載其他惡意軟體。Check Point表示，雖然SimBad的危害主要是開啟域外廣告，但它能遙控開啟其他應用程式，這未來可能會造成使用者更大的資安威脅。