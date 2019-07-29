4不1要點+處理3步驟！看穿詐騙陷阱　警結合遊戲龍頭打擊犯罪

▲防詐四不一要點！勿點選不明連結或進行來路不明的簡訊驗證。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

有鑑於暑假期間青少年在外活動頻率升高，為防止青少年受誘惑從事違法行為或被害事件發生，台北市南港警分局就結合地方「智冠科技」遊戲公司，規劃一系列防詐騙機制，並自6月1日至8月31日，為期3個月舉辦「暑期保護青少年―青春專案」，共同預防犯罪宣導。

這段期間，智冠科技官網上刊登著重要的「防詐四不一要點」，不點擊來源不明的連結、不代收及回覆簡訊、不透露個人資訊、不貪心購買來源不明的點數、接獲不明訊息時，要求證是否為親友本人等，並有「詐騙／盜用處理三步驟」，警方報案、等待偵辦及司法判決。提醒網路使用人勿掉入詐騙陷阱，同時藉由短訊宣導防制青少年及學生偏差行為發生，強化其安全知能。

▲詐騙／盜用處理三步驟。（圖／記者孫于珊翻攝）

今年「青春專案」以「淨化妨害青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導」為主軸，南港分局除加強宣導防制青少年涉毒及販毒、被吸收加入幫派、不要求職受騙淪為車手、被利用從事色情產業等，也積極執行「斬手專案」，檢肅少年毒品、幫派犯罪、及加強查緝兒少性剝削等作為。並呼籲民眾若有發現可疑人、事、物，請逕向警方舉報，共同營造安全的生活環境。

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