香港反送中集會44人涉暴動罪開庭　法院外百人雨中聲援！

▲香港民眾於法院外聲援參加遊行被捕人士。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

參加香港反對修訂《逃犯條例》遊行後，44人被控涉嫌暴動罪、1人被加控襲警罪，1人被控藏有攻擊性武器，30日晚間千人包圍葵涌警署，造成警民衝突。此案今（31）日早晨東區裁判法院提堂，法院外一早開始就聚集聲援民眾。

綜合港媒報導，28日上環遊行後拘捕49人，分別為32男17女，年齡於16至41歲之間。警方經調查及諮詢律政司意見後，控告44人暴動罪，其中1名被控暴動罪的33歲男子被加控一項襲警罪，另外1名24歲男學生則被控藏有攻擊性武器，即一支伸縮警棍。

此案今日上午9時在香港東區裁判法院開庭，早上8時許陸續有被檢控人士到場，部分人戴上口罩。現場支持者大喊「加油，林鄭下台，釋放義士」、「沒有暴徒，只有暴政」等標語聲援，現場聚集超過百人。

裁判官開庭後表示，案件押後至9月25日再訊。同准以1000元保釋外出，均不可離港，居住在指定地址，須遵守宵禁令，及一星期一次到警署報到。由於被告人數眾多，現暫定案件皆於東區裁判法院提堂，但稍後有機會轉往西九龍裁判法院再訊。

許多市民前來旁聽，但由於人數眾多，庭上公眾席和記者席在8時許已經爆滿，接近開庭時現場下起大雨，聲援人士撐起雨傘，部分人走到大樓暫避，但人潮不減反增。