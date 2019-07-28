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爆私菸背叛民進黨？　徐永明聲援黃國昌：別把民怨算在誰頭上

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▲▼黃國昌召開「華航高層 了不起，負責！」記者會。（圖／記者范綱儀攝）

▲黃國昌。（資料照／記者范綱儀攝）

記者黃巈禾／綜合報導

走私菸持續延燒，爆料此事的時代力量立委黃國昌被認為背叛民進黨。對此，時代力量立委徐永明28日在臉書表示，民進黨不用把時力、黃國昌當成敵人，也不要把私菸案所引起的民怨，洩憤算在誰頭上，唯有除弊、改革同走到底，時力和民進黨才能雙贏。

徐永明表示，2020大選民進黨必須有內政改革牌讓人有感，且有瘡要清、有弊應除，天經地義、理所當然；揭弊之後，總統蔡英文道歉也誓言改革，就看人民是否買單，現在花時間打垮時力，執政黨大選也不會贏，況且私菸案是全民都認為要檢討的陋習弊案，找外圍抹黑揭弊的委員實在讓人不解。

徐永明指出，每一場大選訴求的對象應是人民，握有權力者更有責任向民眾說服「尋求連任的正當性」，而非一味打擊在野黨，去年教訓還不夠？「人民心裡自有一把尺：時力要堅持，民進黨有權力，在改革議程上都有自己的角色，但唯有分進合擊，讓改革走到底，做出實質改變，明年初才能雙贏。」

徐永明認為，既然兩黨各有任務，「時力必須深刻認知，靠向有權力的民進黨只會失去特色，何況民進黨自身難保，自己怎能不努力打下一片天？」

對於被認為背叛民進黨，黃國昌日前表示，不解為何監督制衡等於「背刺背骨」，「這不是我認識的台灣價值，更不是我信仰的台灣民主！」

針對國安私菸案，總統蔡英文第一時間表達震怒，前國安局長彭勝竹立刻請辭，前總統府侍衛長張捷也遭到調職處分；第二波懲處名單27日公布，7位高階幹部全遭記大過處分；第三波的懲處轉向國安局特種勤務中心，專任副指揮官周廣齊中將，是否成為下一個懲處對象也成為討論。

人事方面，蔡英文要求，新任國安局長邱國正要在一個禮拜內要提出檢討報告，預計下周將會有第三波的懲處名單；此外，蔡英文28日核定，新任侍衛長人事，由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將，接任總統府侍衛長。

蔡英文表示，對於這一類事件所引發的弊端，長期在政府系統裡面，沒被發覺和被改革，「作為國家領導人，我要表達歉意」。她強調，這個長期的弊端，不論發生在哪一個政府時代，歷經多少政府，「我們執政政府要一肩扛起這個責任，一定要把它查辦到底、釐清責任，讓事件不再發生」。

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關鍵字：私菸,民進黨,徐永明,黃國昌

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