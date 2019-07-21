美籍旅客來台遊「包包掉了」…警火速尋回！他驚喜到這麼說

▲警助美籍旅客火速尋回隨身包，美男大讚台警不但Nice且能力NO.1 !（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

一名58歲美籍旅客Mr.Walliam日前來台灣旅遊，入住台北市南港區一家飯店，但在返回飯店休息時，忽然發現隨身包包不見了！懷疑是搭計程車下車時忘了帶走，因此在友人陪同下，趕緊到派出所求助。警方透過監視器火速尋回，令Mr.Walliam大力讚賞台警辦事能力。

南港派出所員警廖翊甫及陳思妤先隨同Mr.Walliam前往火車站停車場管理處調閱監視器，發現他搭計程車抵達飯店時，有將隨身包包帶下車；員警再趕回飯店調監視器，並查訪櫃台接待人員後，發現Mr.Walliam在回到飯店休息時，隨手將包包放在大廳沙發旁角落，離開時卻忘了將包包帶走。

Mr.Walliam的隨身包包在員警的幫助下終於失而復得，最重要的手機及現金2萬元找到得當下，Mr.Walliam內心除了驚喜之外，也對員警的積極熱心致上萬分感謝，並大讚台灣警察不但Nice！且辦事效率NO.1！讓Mr.Walliam的這趟旅行留下深刻回憶。

▼南港派出所員警廖翊甫及陳思妤。（圖／記者孫于珊翻攝）

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