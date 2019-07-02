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失智翁上戶政找太太　亡妻過世多年仍記掛

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▲9旬翁「幫我找太太」　鼻酸！即使失智仍掛念亡妻...以為她失蹤。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲老先生走進新竹市東區戶所協尋去世妻子，一探背後故事讓全戶所人員動容。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

一位步履蹣跚的白髮老先生日前走進新竹市東區戶政事務，表明要找尋失蹤多年的妻子，戶所人員先是委婉提醒「申報失蹤人口要去警察局喔！」但同時替老先生查詢戶籍資料後，才發現老先生妻子早已去世多年，判斷老先生可能有失智情況，後也請轄區警察護送老先生平安回家，但他離開前仍激動握緊承辦人的手，懇請戶所「幫我找到太太！」生死相隔卻仍堅定的伴侶情誼，讓在場的人都為之動容。

新竹市東區戶政事務所表示，老先生上門找太太，戶政人員原以為可能是家庭糾紛，查詢資料後發現老先生妻子過世多年，正當承辦同仁紛紛困惑之際，一位資深戶所人員才認出，老先生多年前曾在某段時間數次來戶所辦太太的身後事，每次都哭得非常傷心，讓他留下深刻印象，如今已近90歲的老先生，身體狀況大不如前，但不變的是心中惦記的還是妻子，但可能因為有失智狀況，忘了太太已離世誤以為是失蹤，還是急著尋找早已過世的太太。

新竹市東區戶政事務所表示，戶所同仁擔心老先生傷心，年邁身體支撐不住，沒有告訴他太太離世事實，便迂迴地與他聊天轉移他注意力，也不斷開導老先生，要好好照顧自己身體，並勸說以後不要在無人陪伴的情況下獨自出門。後也聯繫到老先生的孩子，但因工作一時無法來接老先生，為顧及他的人身安全，戶所人員也聯繫轄區員警護送他回家。

▲9旬翁「幫我找太太」　鼻酸！即使失智仍掛念亡妻...以為她失蹤。（圖／記者陳凱力翻攝）

東區戶所櫃檯人員說，李老先生於離開前仍顫抖地緊握戶所人員的手，拜託「一定要幫忙找太太」，兩人生死相隔的深厚情誼，讓戶所人員都為之動容。戶所人員也呼籲，家有年長長輩、失智長者，也務必注意長輩平日獨自出門時的動態。

新竹市民政處表示，依據新竹市尋親服務實施計畫，只要申請人設籍本市或被尋人曾設籍本市、具正當尋親理由並提供足資佐證資料者，皆能持國民身分證至本市任一戶政事務所申請尋親，自民國103年此計畫實施以來，協助了很多民眾尋獲失聯的親屬，但協助失去摯愛的失智老人回家，這種情況還是第一次碰到，只能期盼老先生日後能獲得良好的照護，能慢慢的遺忘失去摯愛的痛苦。

▲9旬翁「幫我找太太」　鼻酸！即使失智仍掛念亡妻...以為她失蹤。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：新竹市政府,尋人,戶政事務所

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