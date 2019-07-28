原住民族日花蓮北濱500人淨灘　二手市集挖寶夏夜聽歌看秀

▲▼花蓮市原住民族日暨Riyar洄瀾海「Mapolong kita部落一起～與海共舞」活動，募集逾500人在北濱海灘及美崙溪出海口淨灘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019花蓮市原住民族日暨Riyar洄瀾海「Mapolong kita部落一起～與海共舞」活動，27日下午4點逾5百人在北濱海灘及美崙溪出海口淨灘。憑著花蓮在地鄉親及社團、社區、企業的熱情支持，大家以行動愛花蓮，打造友善宜居的城市，透過淨灘表達對海洋環境的重視。



淨灘活動在半個月前對外發布招募志工，由於報名太過踴躍，花蓮市公所因此再度開放，到現場的淨灘超過五百多人，其中不乏親子家庭，還有不少是社團、社區環保及公司行號等。





台灣是海洋城市，對於海洋資源更需珍惜，阿美族語「Riyar」是「海洋」的意思，阿美族人的生活與海洋密不可分，對於大自然的敬畏與共存的智慧非常值得借鏡，因此花蓮市公所特地在四月規劃「Riyar洄瀾海」文化教室，希望藉由「Riyar」連結海洋文化相關議題，建立海洋保護與生態永續的概念，提升花蓮鄉親對海洋更多的認識及提倡友善對待生活的環境，進而打造花蓮市為友善宜居的城市。

▲淨灘活動招募的志工有許多親子團體。



參與這場淨灘行動包括王正義建築師事務所、美崙鐵馬家族、蓮花獅子會、遠雄海洋公園、海洋委員會海巡署東部分署第一二岸巡隊、花蓮市民勤社區環保志工隊、花蓮市主力里環保志願工作隊、花蓮縣洪門協會、花蓮市彩虹環保志工隊、花蓮市主權社區發展協會、花蓮縣志願服務協會、花蓮市主學里志願服務工作隊、花蓮市民德社區發展協會、花蓮市民運社區發展協會、花蓮市國裕社區環保志工、元極舞環保志工、救國團花蓮縣真善美聯誼會、碰碰家族、桃花源水巡守隊、花蓮市國福環保志工隊、洄瀾國際獅子會、和平電力股份有限公司、花蓮市國威社區發展協會、花蓮市主和里環保志工、吉安鄉環境保護協會。



下午的「Mapolong kita部落一起～與海共舞」活動除了原創市集，還有二手市集吸引不少人來挖寶，而在晚上的音樂晚會邀請金曲奬得主昊恩、桑梅娟的精彩演出，還包括布農族的小芳家族、來自花蓮山海聲音的Kalingko樂團、以詩寫歌的莫言與Lamit樂團，還有曾在2017獲得第七屆原Band大賞冠軍的Kasilaw（鹹豬肉樂團）等多個團體精彩表演。