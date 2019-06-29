▲ 2019世界海洋日，馬祖全島動員淨灘清出4000公斤海漂垃圾。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

海巡署金馬澎分署第一Ｏ岸巡隊於29日上午，配合連江縣環境資源局及南竿鄉公所等單位，共同舉辦「2019世界海洋日連江縣海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育」宣導活動，以響應世界海洋日，每個人頂著豔陽、彎下腰，將不該屬於這片土地的垃圾一片片撿起，在眾人努力下，總計清運各類垃圾約4000公斤。

南竿清水濕地及星巴克周遭海域渾然天成的地形，是南竿島觀賞海景的最佳地點，也是居民及遊客追逐夕陽的好地方，但令人惋惜的是，在人為的污染及海流的牽引下，匯集了許多海漂垃圾，漸漸破壞了濕地自然原貌，使得天然渾成的美景，蒙上了一層陰影。

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「2019世界海洋日」淨灘活動，在連江縣環境資源局的發起下，廣邀連江縣消防局、連江縣警察局、連江縣南竿鄉公所、連江縣港務處、陸軍馬祖防衛指揮部、連江縣水上救生協會、馬祖區漁會、第十（馬祖）海巡隊、第一Ｏ岸巡隊、馬祖連江航業有限公司、佶星航運股份有限公司、南北海運股份有限公司、大和航業股份有限公司、長億海運股份有限公司等14個單位，計250人參與，透過全島動員的力量，喚起國人對海洋熱愛及保護，共同守護地球、呵護海洋。

海巡署近年致力於海洋保育與資源維護，更在海洋委員會的成立後，以更專業角度推廣海洋教育，喚醒國人珍惜海洋，愛護資源的觀念，關心海洋議題，真正做到擁抱海洋，幸福共好。